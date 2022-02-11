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В Сарыагаше начал работу бесплатный социальный магазин

11 Февраля 2022 14:00
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В Сарыагаше начал работу бесплатный социальный магазин

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашском районе открылся социальный магазин для малообеспеченных семей, где они могут бесплатно приобрести одежду. Основная цель социального магазина-поддержка и оказание помощи уязвимым слоям населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Социальный магазин «Жария» работает всю неделю с 9.00 утра до 18.00 вечера. С момента открытия магазина 150 человек получили 700 бесплатных предметов одежды и обуви. Из них 100 человек – жители города Сарыагаш, 47-жители села. А 3 человека приехали из другого района и получили помощь. С работой магазина ознакомился заместитель акима района Б. Полатов.

– В ближайшее время планируется открытие социального магазина в сельских округах Куркелес, Капланбек, Жибек жолы, Дербисек, с предоставлением бесплатных помещений, – говорит он.

Ранее первый социальный магазин «Жария» был открыт индивидуальным предпринимателем А. Исабаевым в селе Жартытобе. К настоящему времени в открывшийся магазин пришли 1000 нуждающихся семей, 3000 обеспечены одеждой. Вклад в обеспечение магазина товаром вносят благотворительный фонд «Жария» и отдельные лица.



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#Туркестанская область   #Благотворительность   #Акимат  
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