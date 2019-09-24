В Сарыагаше мальчик сбежал из дома в поисках отца

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, который вышел из дома в неизвестном направлении и уже неделю не появлялся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

На поиски пропавшего подростка сразу же ориентировали весь личный состав Сарыагашского РОП, местной полицейской службы, сотрудников ювенальной и криминальной полиции. Разделившись на несколько групп, стражи порядка прочесали все близлежащие территории района, проверили по адресам родственников мальчика и осуществили другие оперативные мероприятия.

Полицейские опросили мать ребенка, которая рассказала, что подросток нередко уходил из дома, но спустя время возвращался. Так, как его отец жил отдельно от семьи, мальчик покидал дом в поисках родителя. Выяснив, что отец пропавшего подростка проживает в г. Шымкент, полицейские продолжили розыскные мероприятия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники нашли 11-летнего ребенка на остановке возле аэропорта г. Шымкента, расположенного по Тамерлановскому шоссе. Как выяснилось, всю неделю мальчик находился в доме у дальних родственников отца. Стражи порядка доставили найденного подростка в отдел полиции, где с помощью психологов провели с ним разъяснительные беседы. Затем ребенка, после проведения необходимых процедур, передали матери.

Мать найденного подростка Рахима Аубакирова поблагодарила полицейских Сарыагашского РОП, в том числе сотрудника группы ювенальной полиции капитана полиции Серика Дарханова и оперуполномоченного отделения криминальной полиции лейтенанта полиции Майру Елемесову, которые помогли вернуть сына домой. И по сегодняшний день полицейские держат связь с матерью ребенка и справляются о его состоянии и воспитании.

Полицейские Туркестанской области напоминают родителям о необходимости быть внимательными с детьми и не оставлять их без присмотра. Также, родителям необходимо беседовать с детьми и научить их не скрывать правду. Если же ваш ребенок пропал, то незамедлительно следует обратиться за помощью в полицию по телефону 102.