В Сарыагаше 100-летние жители приняли участие в онлайн-переписи

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 100-летний житель Сарыагашского района одним из первых прошел общенациональную перепись населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Старожил говорит, что с нетерпением ждал начала этой кампании, которую ранее отложили в связи с пандемией. Ветеран войны Эрмохан Ишхонов на протяжении многих лет служил в авиационной армии. Награжден орденом «Великой Отечественной войны» I степени, удостоен знака «Гвардии СССР», ордена «Отечественной войны 1941-1945г», медалями «За безупречную службу», «За отвагу» и другими. Он счастливый отец семерых детей и на сегодня у ветерана 33 внука, 49 правнуков, 6 праправнуков.

101-летняя жительница села Куркелес Сарыагашского района Жадыра Кескенбаева тоже очень рада тому, что ей посчастливилось принять участие в национальной переписи населения. А помогли пройти онлайн – перепись населения пожилой женщине внуки и правнуки. Жадыра апа 1920 года рождения, она многодетная мать, воспитавшая 3 сыновей и 4 дочерей. На сегодняшний день у нее 35 внуков, 82 правнука, 4 праправнуков.

«Мы с нетерпением ждали перепись населения. И нам повезло, что мы приняли участие в этом важном мероприятии и записались на регистрацию. Желаю всем здоровья и семейного счастья», – так поблагодарили старожилы всех за это участие.