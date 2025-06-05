В «Самрук-Казына» ответили на предложение депутата о роспуске фонда

Депутат заявил, что 60% госзакупок «Самрук-Қазына» осуществляются из одного источника и предложил ликвидировать фонд.

— Когда речь заходит об объёмах закупок, обычно сравнивают три крупные категории: государственные закупки, закупки квазигосударственного сектора и закупки фонда. В случае с нашим фондом существуют значительные отличия от госзакупок. В первую очередь, мы ориентированы на производственные и коммерческие задачи, поскольку наш портфель состоит в основном из производственных и системообразующих компаний и имеет иную номенклатуру и требует специфических подходов к закупкам, — пояснил Азамат Сембай на брифинге для СМИ.

По его словам, с 2022 года фонд сокращает количество оснований для закупок из одного источника.

— Количество оснований сократилось с 47 до 18 — на 47%. Основную долю закупок из одного источника составляют кооперационные закупки внутри холдинга. Например, в нефтегазовом секторе добытую сырую нефть необходимо транспортировать до нефтеперерабатывающего завода. Оператор нефтепровода — «КазТрансОйл» — дочерняя компания «КазМунайГаза». Также необходимо транспортировать газ по газопроводу. Оператор газопровода также входит в структуру фонда — это дочерняя компания QazaqGaz. Соответственно, контракты заключаются в рамках кооперации внутри холдинга. Если говорить об электроэнергии, то для её генерации необходимо закупать уголь. В состав фонда входит компания «Богатырь Көмір». Далее эту электроэнергию необходимо транспортировать до точки потребления, до всех населенных пунктов. Компания KEGOK является национальным оператором по распределению энергии. Соответственно, всю эту электроэнергию потребляет и наше предприятие, соответственно закупает ее из одного источника. Также вы знаете, что компания «Қазақстан Темір Жолы» входит в группу компаний фонда и все закупки в этой сфере происходят в рамках внутрихолдинговой кооперации, — рассказал он.

Представитель «Самрук-Казына» отметил, что весь процесс закупок проходит согласование с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции.

— Все эти методы закупок согласованы с данными государственными органами, мы планомерно их сокращаем — за последние два года она уменьшилась более чем на 50%. Ранее в рамках кооперации внутри холдинга было 208 оснований для таких закупок, сейчас — только 100. Закупки из одного источника по другим основаниям не допускаются, — подчеркнул Азамат Сембай.

Ранее в «Самрук-Казына» прокомментировали аудит премий топ-менеджеров.