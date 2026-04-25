В Рудном умершую женщину «пригласили» на обследование в поликлинику

Инцидент произошел накануне: как рассказала девушка, ей в мессенджере написала работница поликлиники, которая сообщила, что ее матери необходимо пройти процедуру флюорографии. По словам дочери умершей, сообщение стало для нее сильным эмоциональным ударом.

— Это настолько чудовищно, прежде всего, в моральном плане. Я очень тяжело переживаю смерть мамы, и получить на ее имя такое «приглашение» от поликлиники — это выглядит как верх цинизма, — рассказала она.

Она предоставила в поликлинику соответствующие документы, где было указано, что ее мама скончалась в июне прошлого года.

Редакция обратилась с запросом в поликлинику № 2 города Рудного.

— Пациентка скончалась в 2025 году. В день смерти в системе РПН (Регистр прикрепленного населения) была оформлена справка о смерти, после чего ее статус был изменен на «умершая». В связи с этим оказание медицинских услуг данному пациенту невозможно. Однако из-за периодических технических сбоев синхронизации между РПН и КМИС «Дамумед» информация о смерти не была своевременно передана в систему КМИС. В результате пациентка в КМИС «Дамумед» отображалась как живая, что послужило основанием для отправки приглашения участковой медицинской сестрой на прохождение скрининга. После ручного обновления данных в ИС КМИС «Дамумед» статус пациентки был скорректирован в соответствии с данными РПН («умершая»). В связи с техническими особенностями взаимодействия систем медицинские работники на участке проводят периодическую сверку и обновление данных пациентов в ручном режиме. По данному случаю с родственниками пациентки проведена разъяснительная беседа, — сообщили там.

Ранее жителя Костанайской области ошибочно признали умершим из-за ошибки сотрудника медорганизации: почти десять дней он числился «покойным», что привело к проблемам с работой и банковскими счетами.