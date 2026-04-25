телерадиокомплекс президента РК
    04:46, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    В Рудном умершую женщину «пригласили» на обследование в поликлинику

    В Рудном жительница города получила приглашение из поликлиники на флюорографию на имя своей матери, которая скончалась почти год назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инцидент произошел накануне: как рассказала девушка, ей в мессенджере написала работница поликлиники, которая сообщила, что ее матери необходимо пройти процедуру флюорографии. По словам дочери умершей, сообщение стало для нее сильным эмоциональным ударом.

    — Это настолько чудовищно, прежде всего, в моральном плане. Я очень тяжело переживаю смерть мамы, и получить на ее имя такое «приглашение» от поликлиники — это выглядит как верх цинизма, — рассказала она.

    Она предоставила в поликлинику соответствующие документы, где было указано, что ее мама скончалась в июне прошлого года.

    Редакция обратилась с запросом в поликлинику № 2 города Рудного.

    — Пациентка скончалась в 2025 году. В день смерти в системе РПН (Регистр прикрепленного населения) была оформлена справка о смерти, после чего ее статус был изменен на «умершая». В связи с этим оказание медицинских услуг данному пациенту невозможно. Однако из-за периодических технических сбоев синхронизации между РПН и КМИС «Дамумед» информация о смерти не была своевременно передана в систему КМИС. В результате пациентка в КМИС «Дамумед» отображалась как живая, что послужило основанием для отправки приглашения участковой медицинской сестрой на прохождение скрининга. После ручного обновления данных в ИС КМИС «Дамумед» статус пациентки был скорректирован в соответствии с данными РПН («умершая»). В связи с техническими особенностями взаимодействия систем медицинские работники на участке проводят периодическую сверку и обновление данных пациентов в ручном режиме. По данному случаю с родственниками пациентки проведена разъяснительная беседа, — сообщили там.

    Ранее жителя Костанайской области ошибочно признали умершим из-за ошибки сотрудника медорганизации: почти десять дней он числился «покойным», что привело к проблемам с работой и банковскими счетами.

     

    Дарья Аверченко
