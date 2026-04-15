Жителя Костанайской области по ошибке признали умершим

Местного жителя по ошибке зарегистрировали умершим. Накануне он обратился в Аулиекольскую районную больницу в связи со смертью матери.

Как рассказал адвокат Дильмурат Сарсенов, медицинский работник оформил свидетельство о смерти и направил данные через электронную систему, однако по ошибке были указаны данные не умершего человека, а самого заявителя.

— В результате 1 апреля 2026 года был зарегистрирован факт его смерти, тогда как смерть матери оформили только на следующий день, — сообщил адвокат.

По его словам, несмотря на обращения в больницу уже 2–3 апреля, корректные сведения были направлены лишь 6 апреля, причем не сразу в РАГС. Только после досудебной претензии, поданной 9 апреля, запись аннулировали.

— 10 апреля его восстановили во всех базах. Но с 1 по 10 апреля он фактически числился умершим, — отметил Сарсенов.

За это время мужчина столкнулся с рядом проблем: он исчез из государственных баз, включая систему занятости, а также лишился доступа к банковским картам.

В Аулиекольской районной больнице подтвердили факт ошибки. Исполняющий обязанности главного врача Темирхан Бегисбаев пояснил, что причиной стал человеческий фактор.

— В информационной системе была допущена техническая ошибка из-за некорректного выбора пациента при совпадении фамилий. После выявления мы сразу оформили корректное свидетельство, — сообщил он.

По его словам, ошибка не повлияла на процесс захоронения, а сотрудник, допустивший ее, привлечен к дисциплинарной ответственности.

В филиале госкорпорации правительства для граждан по Костанайской области также прокомментировали ситуацию. Там подчеркнули, что регистрация смерти осуществляется автоматически на основании медицинского документа.

— Ошибочные данные были внесены медицинской организацией. Запись аннулирована 10 апреля на основании соответствующего заключения, — сообщили в госкорпорации.

В ведомстве добавили, что в подобных случаях аннулирование записи производится по официальному обращению медицинского учреждения в установленном порядке.

