    16:51, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Жителя Костанайской области по ошибке признали умершим

    Мужчину по ошибке внесли в базу умерших — почти десять дней он числился «покойным», что привело к проблемам с работой и банковскими счетами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Местного жителя по ошибке зарегистрировали умершим. Накануне он обратился в Аулиекольскую районную больницу в связи со смертью матери.

    Как рассказал адвокат Дильмурат Сарсенов, медицинский работник оформил свидетельство о смерти и направил данные через электронную систему, однако по ошибке были указаны данные не умершего человека, а самого заявителя.

    — В результате 1 апреля 2026 года был зарегистрирован факт его смерти, тогда как смерть матери оформили только на следующий день, — сообщил адвокат.

    По его словам, несмотря на обращения в больницу уже 2–3 апреля, корректные сведения были направлены лишь 6 апреля, причем не сразу в РАГС. Только после досудебной претензии, поданной 9 апреля, запись аннулировали.

    — 10 апреля его восстановили во всех базах. Но с 1 по 10 апреля он фактически числился умершим, — отметил Сарсенов.

    За это время мужчина столкнулся с рядом проблем: он исчез из государственных баз, включая систему занятости, а также лишился доступа к банковским картам.

    В Аулиекольской районной больнице подтвердили факт ошибки. Исполняющий обязанности главного врача Темирхан Бегисбаев пояснил, что причиной стал человеческий фактор.

    — В информационной системе была допущена техническая ошибка из-за некорректного выбора пациента при совпадении фамилий. После выявления мы сразу оформили корректное свидетельство, — сообщил он.

    По его словам, ошибка не повлияла на процесс захоронения, а сотрудник, допустивший ее, привлечен к дисциплинарной ответственности.

    В филиале госкорпорации правительства для граждан по Костанайской области также прокомментировали ситуацию. Там подчеркнули, что регистрация смерти осуществляется автоматически на основании медицинского документа.

    — Ошибочные данные были внесены медицинской организацией. Запись аннулирована 10 апреля на основании соответствующего заключения, — сообщили в госкорпорации.

    В ведомстве добавили, что в подобных случаях аннулирование записи производится по официальному обращению медицинского учреждения в установленном порядке.

    Ранее в Минфине РК объяснили, почему были массово заблокированы счета у казахстанцев.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
