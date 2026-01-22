В российской Госдуме запретили снимать пленарные заседания

Руководство пресс-службы Госдумы запретило аккредитованным от СМИ фотографам снимать с балкона в зале пленарных заседаний. Фотографов думского пула перестали пускать на балкон в зале пленарных заседаний, откуда они снимали заседания и участвующих в них депутатов и других участников рассмотрения законопроектов.

Видеооператоры все еще могут находиться на специальном балконе в зале заседаний. В пресс-службе нижней палаты пояснили, что балкон изначально предназначался для телеоператоров федеральных каналов — и сейчас именно этот задуманный режим работы вступил в силу.

Пленарные заседания продолжит снимать фотограф Госдумы, который имеет допуск непосредственно в зал, где сидят депутаты. Кроме того, из зала ведется прямая трансляция пленарных заседаний, которую «любой желающий может посмотреть и послушать».