В российской Госдуме запретили снимать пленарные заседания
С 21 января в нижней палате российского парламента фотографам СМИ запретили снимать пленарные заседания. Решение приняли через день после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал фотографов не издеваться над депутатами, передает корреспондент агентства Kazinform.
Руководство пресс-службы Госдумы запретило аккредитованным от СМИ фотографам снимать с балкона в зале пленарных заседаний. Фотографов думского пула перестали пускать на балкон в зале пленарных заседаний, откуда они снимали заседания и участвующих в них депутатов и других участников рассмотрения законопроектов.
Видеооператоры все еще могут находиться на специальном балконе в зале заседаний. В пресс-службе нижней палаты пояснили, что балкон изначально предназначался для телеоператоров федеральных каналов — и сейчас именно этот задуманный режим работы вступил в силу.
Пленарные заседания продолжит снимать фотограф Госдумы, который имеет допуск непосредственно в зал, где сидят депутаты. Кроме того, из зала ведется прямая трансляция пленарных заседаний, которую «любой желающий может посмотреть и послушать».