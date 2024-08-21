В России заявили о небезопасности армянского коньяка

Порядка 90% армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, оказались небезопасными. В то же время почти половина продукции содержит невиноградные спирты. Об этом со ссылкой на совместное исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции сообщает ТАСС. Армянские СМИ сообщают, что министерство экономики Армении и другие профильные ведомства не получали официального уведомления о проблемах с качеством коньяка на российском рынке, передает собственный корреспондент Kazinform.

Две профильные российские организации исследовали продукцию десяти крупнейших армянских производителей коньяка, представленных на рынке России. Анализ двухсот образцов производился в лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

- В 177 из них, то есть 89% - 9 из 10 образцов, выявили нарушения. Почти в половине обнаружили спирт невиноградного происхождения. А спирт виноградного происхождения – это именно то, что и делает напиток коньяком. Только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации, - передает ТАСС результаты исследования.

В связи с выявленными нарушениями ассоциация «Антиконтрафакт» направила обращение в Генпрокуратуру, Федеральную таможенную службу и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Республики Армения, учитывая, что ввозимый груз проходит транзитом через Грузию. Также ассоциация просит принять меры по ограничению оборота не соответствующей стандартам качества продукции в оптово-розничных сетях России.

В свою очередь, пресс-служба Министерства экономики Армении сообщила армянским СМИ, что ведомство не получало официального уведомления о проблемах с качеством армянского коньяка.

- Мы пока не получили официального уведомления и результатов исследования. Вернемся к этому вопросу, когда ознакомимся с фактами, - говорится в сообщении.

Как передает Арменпресс, Инспекционный орган продовольственной безопасности Армении также не получал официального письма по поводу результатов исследования армянского коньяка на российском рынке.

«Коньяк» - самый известный и востребованный армянский бренд на рынке стран СНГ. Этот напиток является одним из основных экспортных товаров Армении.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году Армения была основным поставщиком коньяка в Россию. На Армению прошлось 61,7% импорта этого напитка на российский рынок.

В 2021 году правительство Армении одобрило финансовое соглашение с ЕС, которое предусматривает переход от географического указания «коньяк» к «бренди» для армянской алкогольной продукции, экспортируемой в ЕС.