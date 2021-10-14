В России вновь зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В России восемь дней подряд фиксируется не менее 900 летальных случаев ежедневно, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 13 октября зафиксировано 984 летальных исхода. По данным ВОЗ, за последние 7 дней от КВИ в стране погибло 6 649 человек, что ставит ее на второе место после США, где за этот же период от инфекции скончались 9 443 человека.

Но фоне наблюдаемого роста заболеваний власти предпринимают дополнительные меры по стабилизации ситуации. Наиболее эффективным решением считается максимальный охват населения вакцинацией, в особенности лиц пожилого возраста и лиц из групп риска. Наряду с этим, делается акцент на обеспечении запаса лекарственных средств, соблюдении масочного режима, социального дистанцирования и ограничении массовых мероприятий.

Одним из нововведений стал опыт московских властей, внедряющих практику бесплатного экспресс-тестирования учащихся в 10 столичных школах. Ученики с 1-го по 11-й класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить тестирование раз в две недели. Ожидается, что данная мера позволит снизить количество классов, уходящих на дистанционное обучение.

Как заявляют в Департаменте здравоохранения города Москвы, экспресс-тест на антиген – это быстрая диагностика. Его результат не является подтверждением диагноза, а служит сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом. Так, в случае положительного результата экспресс-теста у ученика, школа оперативно уведомит родителя, чтобы направить ребёнка домой, а также проинформирует закрепленную поликлинику, которая, в свою очередь, направит врача на дом.

За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса во всех регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По числу заражений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область – по 4 410, 4 470 и 1 898 случаев соответственно.

Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 7 861 681 случай КВИ, выписано по выздоровлению 6 916 086 пациентов. За все время от инфекции скончались 219 329 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 530 513 человек.