В России прогнозируют рост уровня воды в реке Тобол до 11 метров

Губернатор Курганской области РФ Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол может подняться до 11 метров, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

За ночь уровень воды в реке Тобол на гидропосту в Кургане вырос на 24 см и достиг отметки в 970 см, следует из данных онлайн-карты, созданной местными властями.

В Курганской области РФ из-за подъема воды в реке Тобол подтоплены 669 жилых и 2 376 дачных домов, обесточены 25 населенных пунктов. Власти призывают эвакуироваться жителей всех поселений в пойме Тобола, включая административный центр региона — город Курган.

Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что в области прогнозируется «очень сложная ситуация».

Как сообщалось ранее, непростая обстановка сложилась и в Тюменской России, в связи с тем, что продолжает стремительно расти уровень воды в реке Ишим (Есиль).