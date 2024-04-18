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    08:30, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    В России прогнозируют рост уровня воды в реке Тобол до 11 метров

    река Тобол
    Фото: ogeo.info

    Губернатор Курганской области РФ Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол может подняться до 11 метров, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    За ночь уровень воды в реке Тобол на гидропосту в Кургане вырос на 24 см и достиг отметки в 970 см, следует из данных онлайн-карты, созданной местными властями.

    В Курганской области РФ из-за подъема воды в реке Тобол подтоплены 669 жилых и 2 376 дачных домов, обесточены 25 населенных пунктов. Власти призывают эвакуироваться жителей всех поселений в пойме Тобола, включая административный центр региона — город Курган.

    Губернатор региона Вадим Шумков отметил, что в области прогнозируется «очень сложная ситуация».

    Как сообщалось ранее, непростая обстановка сложилась и в Тюменской России, в связи с тем, что продолжает стремительно расти уровень воды в реке Ишим (Есиль). 

     

    Теги:
    Паводки в России Реки Мировые новости Россия Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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