В России уровень воды в Ишиме и Тоболе превысил критические отметки

В Тюменской и Курганской областях России уровень воды в реках Ишим и Тобол превысил критические отметки и продолжает стремительно расти, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Тюменской области растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, в ряде населенных пунктах Казанского и Ишимского районов проводится экстренная эвакуация.

По данным правительства Тюменской области, фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 33 до 76 см. В районе села Ильинка, находящегося на границе с Казахстаном, уровень Ишима превысил исторический максимум 2017 года на 49 см и составил 884 см (над нулем поста), преодолена отметка «опасное явление» в 800 см.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении к жителям сообщил, что согласно уточненному прогнозу Росгидромета, подъем воды на реке Ишим будет существенно выше, чем по сведениям на начало апреля. В связи с этим увеличилось количество населенных пунктов, где возникает риск подтопления.

Фото: пресс-служба Правительства Курганской области

— Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения. Наши специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место — к родственникам или в ПВР. В пунктах временного размещения мы обеспечим вас всем необходимым. Ситуация очень серьезная, — обратился к населению Александр Моор.

Критическая ситуация складывается в Курганской области в связи половодьем на реке Тобол. По данным управления ЧМС Курганской области, в шести муниципальных образованиях остаются подтопленными 25 населенных пунктов, 669 жилых и 2 376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автодорог.

В разных населенных пунктах эвакуировано 13 567 человек, развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 5 тысяч человек, в которых уже размещены более 900 человек. В Кургане гребень дамбы увеличен до 11-11,5 метров, что оставляет приблизительно 2-метровый запас на прогнозируемый уровень подъема воды.

Фото: пресс-служба Правительства Курганской области

По данным правительства области, сейчас уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке 9 метров и составляет 894 см. Критическая отметка «опасное явление» в 850 см. преодолена к 06:00 утра среды. За последние 2 часа уровень воды на реке вырос еще на 11 см. Этой ночью из-за резкого подъема воды в пригородном селе Кетово проведена эвакуация жителей более 40 улиц.

— В настоящее время продолжаем проводить эвакуацию граждан, в том числе тех, кто отказывался превентивно уезжать, и сейчас уже эвакуационно-спасательные работы ведутся круглосуточно. Если раньше проводили в светлое время суток, то сейчас вынуждены с учетом того, что правый берег уходит под воду, проводить постоянно, — сообщил на оперативном совещании губернатор области Вадим Шумков.

По прогнозам Уральского УГМС, в ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем воды. В целом по области вдоль реки Тобол в зону подтопления попадают 59 населенных пунктов, 3 887 домов и приусадебных участков с населением около 13 950 человек. В Кургане и в его пригороде в зоне подтопления могут оказаться 22 микрорайона, более 500 дачных участков, более 200 жилых домов — с населением около 10 тысяч человек, а также автодороги и взлетно-посадочная полоса аэропорта областного центра. Колебания уровней рек Миасс, Исеть в створах гидрологических постов составят от -30 до +10 см.

В Оренбуржье на востоке области ситуация постепенно стабилизируется, однако сложная обстановка сохраняется в центре и на юге области.

Самая сложная паводковая ситуация — в селе Илек на границе с Западно-Казахстанской областью. На утро 17 апреля уровень Урала у села составил 918 см при критической отметке в 890 см. Ранее туда были направлены дополнительные силы спасателей. В итоге удалось заблаговременно укрепить противопаводковые сооружения и установить водоналивную дамбу длиной около километра.

Как сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области, в Оренбурге подтоплены 11 200 приусадебных участков и 6 527 домовладений, включая 55 многоквартирных домов. Существует угроза подтопления новых территорий вокруг областного центра, жителям рекомендуется незамедлительно покинуть свои дома.

— Уровень воды в реке Сакмара у поста Татарская Каргала (под Оренбургом, прим.ред.) за сутки уровень повысился на 58 см и приближается к опасной отметке (870 см), составив 835 см, — говорится в штормовом предупреждении областного управления МЧС.

В настоящее время на ранее пострадавших территориях Оренбуржья реализуются мероприятия по отводу воды с подтопленных территорий, чтобы ускорить процесс естественного ухода воды.