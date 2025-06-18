В России принят закон об уголовной ответственности для дропперов

Новыми положениями дополняется статья 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В частности, за передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций будет назначаться штраф до 300 тыс. рублей (1 млн. 960 тыс. тенге), либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на тот же срок, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Аналогичное наказание предусмотрено законопроектом за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица.

Напомним, что в Казахстане ведется работа в этом направлении. Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек предложил ужесточить наказание за кибермошенничество и ввести ответственность за «дропперство».

В 2024 году Агентство финансового мониторинга (АФМ) установило шесть тысяч дроп-карт, общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге.

Кроме того, антифрод-центр Национального банка РК продолжает работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций. За 10 месяцев работы платформы зарегистрировано 63 949 инцидентов, в результате которых было своевременно заблокировано около 2,5 млрд тенге. Из них 1,7 млрд тенге удалось остановить на стороне банка-отправителя, а порядка 600 млн тенге — банком-получателем. Наиболее распространенные виды мошенничества — это телефонные звонки (22%), лжеинвестирование (19%), использование дропперов (19%), фиктивные онлайн-магазины (12%), а также мошенничество в социальных сетях и мессенджерах (10%).