В России готовится реформа системы высшего образования

По словам российского министра, развитие новых технологий — от ИИ до беспилотных систем — требует пересмотра образовательных программ и подходов к подготовке специалистов.

Глава ведомства отметил, что в задачу вузов должна входить не только передача студентам уже накопленных знаний, но и подготовка их к освоению новых технологий. В условиях стремительных изменений важно давать фундаментальные знания и развивать способность к быстрому обучению.

Фальков также уточнил, что одним из направлений реформы станет расширение взаимодействия вузов с работодателями. В федеральные учебно-методические объединения, занимающиеся определением содержания образовательных программ, должны будут входить не менее половины представителей бизнеса.

Кроме того, рассматривается изменение структуры высшего образования. В российском обществе не сложилось полноценного понимания и представления о бакалавриате, как о завершенном и законченном уровне образования. Недопонимание их функций исказило как рынок труда, так и систему образования.

Сейчас в России реализуется пилотный проект обновления высшего образования. В нем участвуют 17 университетов, которые совместно с работодателями пересматривают образовательные программы и перечень специальностей.

