РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:48, 12 Март 2026 | GMT +5

    В России готовится реформа системы высшего образования

    Российскую систему высшего образования планируется обновить с учетом технологических изменений. Об этом рассказал министр науки и высшего образования В. Фальков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В России готовится реформа системы высшего образования
    Фото: news.ru

    По словам российского министра, развитие новых технологий — от ИИ до беспилотных систем — требует пересмотра образовательных программ и подходов к подготовке специалистов.

    Глава ведомства отметил, что в задачу вузов должна входить не только передача студентам уже накопленных знаний, но и подготовка их к освоению новых технологий. В условиях стремительных изменений важно давать фундаментальные знания и развивать способность к быстрому обучению.

    Фальков также уточнил, что одним из направлений реформы станет расширение взаимодействия вузов с работодателями. В федеральные учебно-методические объединения, занимающиеся определением содержания образовательных программ, должны будут входить не менее половины представителей бизнеса.

    Кроме того, рассматривается изменение структуры высшего образования. В российском обществе не сложилось полноценного понимания и представления о бакалавриате, как о завершенном и законченном уровне образования. Недопонимание их функций исказило как рынок труда, так и систему образования.

    Сейчас в России реализуется пилотный проект обновления высшего образования. В нем участвуют 17 университетов, которые совместно с работодателями пересматривают образовательные программы и перечень специальностей.

    Ранее сообщалось, что университеты и школы в Казахстане должны оставаться пространством академической свободы.

    Теги:
    Вузы Образование Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают