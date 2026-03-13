В России готовится реформа системы высшего образования
Российскую систему высшего образования планируется обновить с учетом технологических изменений. Об этом рассказал министр науки и высшего образования В. Фальков, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам российского министра, развитие новых технологий — от ИИ до беспилотных систем — требует пересмотра образовательных программ и подходов к подготовке специалистов.
Глава ведомства отметил, что в задачу вузов должна входить не только передача студентам уже накопленных знаний, но и подготовка их к освоению новых технологий. В условиях стремительных изменений важно давать фундаментальные знания и развивать способность к быстрому обучению.
Фальков также уточнил, что одним из направлений реформы станет расширение взаимодействия вузов с работодателями. В федеральные учебно-методические объединения, занимающиеся определением содержания образовательных программ, должны будут входить не менее половины представителей бизнеса.
Кроме того, рассматривается изменение структуры высшего образования. В российском обществе не сложилось полноценного понимания и представления о бакалавриате, как о завершенном и законченном уровне образования. Недопонимание их функций исказило как рынок труда, так и систему образования.
Сейчас в России реализуется пилотный проект обновления высшего образования. В нем участвуют 17 университетов, которые совместно с работодателями пересматривают образовательные программы и перечень специальностей.
