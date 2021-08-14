В родниковой воде выращивают форель жамбылские предприниматели

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жуалынском районе Жамбылской области активно развивают форелевые хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Краем тысячи родников и тысячи батыров» называют Жуалынский район, из недр которого во множестве бьют чистейшие родники. Простирающиеся вдоль подножия горных хребтов Кыргызского Алатау - Кулан, Боролдай, Кошкарата - с живописным озером Биликоль, Жуалы с древности славились девственной природой и плодороднейшей почвой, напитанной родниковой водой.

Сегодня Жуалынский район является аграрным, и основное внимание здесь уделяется развитию сельского хозяйства, созданию кооперативов, оказанию государственной поддержки крестьянам. В районе действуют несколько производственных кооперативов, товариществ, сельских потребительских кооперативов, более двух тысяч крестьянских хозяйств.

Владелец крестьянского хозяйства «Ислам» Канат Жуманов из села Дикан Аксайского сельского округа пока только три месяца занимается разведением форели.

35 тысяч месячных и двухмесячных мальков форели он выпустил в построенный возле родника бассейн и планирует получить около 30 тонн рыбы.

«Занимаюсь рыбным делом три месяца, - рассказывает предприниматель. - Семейное хозяйство мы создали в 1990 году, занимались полеводством, земледелием, скотоводством. Сейчас этим хозяйством руководит мой брат Ильяс. Посоветовавшись с семьей, я решил заняться разведением форели. Меня поддержал акимат Аксайского сельского округа, выделили за селом земельный участок. Мы построили бассейн, в котором вода проточная - поступает из родника с одной стороны, вытекает с другой, то есть вода постоянно самоочищается. Ведь при разведении форели чистота воды должна быть на первом месте, строго соблюдаем температурный режим».

По словам предпринимателя, молодняк рыб он привез из Алматинской области, там же покупает корм, сразу на две-три недели.

«Вынужден работать так, поскольку у нас нет специального фонда по заготовке кормов, - говорит он. - Форель требует особого ухода. Поэтому, в зависимости от вида, цены на корма также различаются. Стоимость килограмма начинается от 950 тенге и доходит до 2 тысяч тенге. Если мальки подрастут, то осенью займемся продажей. Продукцию планируем отправлять потребителям Жамбылской области, в Алматы и Алматинскую область».

Для того чтобы заниматься рыбоводством, предприниматель получил кредит в 7 миллионов тенге и планирует расширить рыбный бизнес. Сейчас ведет строительство еще одного бассейна, куда запустит 100 тысяч мальков форели и две тысячи мальков осетра.

В крестьянском хозяйстве семьи Вороновых в Жуалынском районе шесть лет назад на собственные средства, без кредитов, организовали форелевое хозяйство. Начальным капиталом стали 3 миллиона тенге, заработанные семьей на выращивании овощей.

Своими силами построили пруды, в которых вначале попытались разводить сазана и белого амура. Однако позже пришли к выводу, что оптимальным в данных условиях будет выращивание холодолюбивой форели. 20 тысяч икринок форели радужной были закуплены в городе Адлере (Россия).

«Это дело кропотливое. Мальков каждые 40 минут надо кормить, специальный корм, температура воды не более +7 градусов. Если выше, могут погибнуть. Чтобы этого не случилось, лед добавляли», - рассказал предприниматель.

Отметим, что Жамбылская область имеет высокий потенциал для отрасли рыбоводства. Обилие водоемов позволяет активно развивать производство рыбы, для этого в регионе даже готовят своих специалистов в Куланском агротехническом колледже. Ведутся переговоры с Таразским гуманитарно-инновационным университетом о добавлении специальности «рыбоводство» в перечень доступных для обучения программ.

В Жамбылской области работают восемь форелевых хозяйств, призванных вывести эту отрасль на новый уровень – в Жуалынском, Кордайском и Жамбылском районах. В перспективе ожидается открытие в других районах еще пяти подобных предприятий, в которых можно совмещать два вида деятельности - рыбоводство и отдых.

По информации управления природных ресурсов и природопользования, рыбная отрасль сегодня получает хорошие субсидии от государства. По результатам работы крестьяне предоставляют отчетность, по которой государством оплачивается от 30 до 50 процентов расходов на корм. Учитывая объемы производства - это внушительная сумма.

На территории региона расположен 121 рыбохозяйственный водоем местного значения, 18 участков озера Балхаш республиканского значения. Для ведения рыбохозяйств управлением рекомендовано 20 рек - в Рыскуловском, Кордайском, Меркенском и Жуалынском районах. Температура и состав воды там отлично подходят для разведения форели.

Если сейчас в год жамбылский регион способен выпускать порядка одной тысячи тонн форели, то к 2025 году планируется увеличить производство втрое, а к 2030 – до пяти тысяч тонн форели в год.

Для развития рыбной отрасли профильное ведомство предлагает организовывать интенсивное прудовое рыбоводное хозяйство. Рыбоводы могут воспользоваться мерами господдержки в виде субсидии при покупке кормов, техники и оборудования. Особое внимание в регионе обращается на работу по зарыблению водоемов. В этом направлении профильное управление ведет совместную работу с региональной инспекцией охраны животного и растительного мира. Основным питомником по выращиванию мальков является крестьянское хозяйство «Сандель», где выращивают 10 млн мальков.

Рыбная ловля в Жамбылской области - популярный вид активного отдыха. Платной рыбной ловлей можно заниматься в рыбных хозяйствах на озерах Сарыболдак, Темирбек, Биликоль и других. Более 60 водных объектов региона находятся в аренде у предпринимателей, обязавшихся восстановить рыбное хозяйство.

Рыбохозяйственный фонд Жамбылской области занимает площадь 27,8 тыс. га. Из имеющихся в регионе водоемов 73 пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Преобладающими промысловыми видами рыб в жамбылском регионе являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.