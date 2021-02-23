В роддомах ВКО появится возможность выхаживать детей от 500 граммов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отчитался перед общественным советом о проделанной работе за 2020 год. В селекторном режиме на отчете главы региона также приняли участие представители районных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Даниал Ахметов рассказал, что несмотря на пандемию, в прошлом году регион сохранил положительные темпы социально-экономического развития.

«Ситуация с COVID-19 выдвинула на первый план задачу по охране здоровья населения, по недопущению резкого роста заболеваемости, замедлению распространения инфекции. В настоящее время, эпидемиологическую ситуацию можно охарактеризовать как стабильную, средний прирост заболеваемости составляет 0,2%. Для оказания своевременной и качественной медицинской помощи действует 41 инфекционный стационар, организовано 6300 койко-мест с полным медицинским оснащением», - отметил аким ВКО.

В целом, в прошлом году в развитие здравоохранение региона из всех источников было вложено 37,3 млрд. тенге. Дополнительно приобретено 174 аппарата ИВЛ, 10 рентген-аппаратов, три ЭКМО, три компьютерных томографа.

В этом году, по словам главы региона, продолжится непрерывное обучение медработников. Так, в прошлом году, обучение прошли врачи Центра ядерной медицины, инсультных Центров Алтая и Аягоза, реабилитационного отделения при Центре матери и ребенка. Дополнительно запланировано повышение уровня служб родовспоможения в сельских, районных организациях, что позволит принимать более сложные роды.

«Низкие показатели в перинатальной сфере и недостаточная оснащенность медучреждений не могут нас не беспокоить. С целью повышения качества медицинской помощи женщинам и новорожденным и обеспечения доступности, запланирован перевод служб родовспоможения на I уровень для трех сельских медицинских организаций, с I-ого на II уровень для девяти районных и двух межрайонных больниц, что позволит принимать более сложные роды и выхаживать детей от 1500 граммов. В Усть-Каменогорске и Семее будут дооснащены оборудованием роддома III уровня, что создаст возможность выхаживать детей от 500 граммов», - подчеркнул аким.

Кроме того, будет создан мощный медицинский кластер, который положит начало развитию медицинского туризма – Центр гематологии для детей и взрослых, который объединит в единую систему ядерную медицину, роботизированную хирургию.

Фото: Пресс-служба акима ВКО