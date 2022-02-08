В РК насчитывается около 432 тысяч голов незарегистрированного поголовья сельхозживотных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных» действует функционал «Зеленый коридор – 3». Он будет работать до 31 мая 2022 года. Проведено обучение сотрудников ветеринарных служб, управления МИО начали обход подсобных и фермерских хозяйств, для идентификации сельскохозяйственных животных, которое подлежат регистрации в системе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Открытие «Зеленого коридора» позволит завершить работу по идентификации и регистрации животных, незарегистрированных в информсистеме «ИСЖ» с диапазоном даты рождения от 2000 по 2021 годов в соответствии с Правилами идентификации сельхозживотных. По оперативным данным в стране на сегодняшний день насчитывается около 432 тысяч голов незарегистрированного поголовья.

Вместе с этим, Комитету ветеринарного контроля и надзора МСХ РК поручено провести работу по внесению изменений в Правила идентификации и Правила формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных, в части разработки алгоритма проведения корректировок в системе, легализации в базе данных ИСЖ незарегистрированного поголовья, использования мобильного приложения ИСЖ (по мере технической готовности).

По результатам проведённой работы в рамках «Зеленого коридора – 2» было зарегистрировано дополнительно 71 343 голов сельхозживотных.