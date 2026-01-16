В Риме ввели ограничение скорости до 30 километров в час

Согласно решению, официально объявленному 14 января муниципалитетом Рима, в целях повышения безопасности дорожного движения в зонах ограниченного движения (ZTL) в центре города и на 1000 улицах для водителей вводится ограничение скорости до 30 километров в час.

В связи с этим городская полиция Рима, ответственная за дорожное движение, усилила патрулирование и контроль в зонах, где введено ограничение скорости.

Член муниципального совета Рима, ответственный за транспорт, Эудженио Патане в своем заявлении отметил, что они несут ответственность за сокращение числа дорожно-транспортных происшествий и связанных с ними потерь, и поэтому ввели эту меру.

Патане сообщил, что для контроля за соблюдением правил на главной улице города, улице Кристофора Колумба, будут установлены новые камеры контроля скорости, а также по всему городу будет построено 175 новых пешеходных переходов с повышенной безопасностью.

Город Болонья на севере страны ввел аналогичные ограничения скорости два года назад, несмотря на отрицательное мнение центрального правительства.