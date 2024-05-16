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    16:24, 16 Май 2024 | GMT +6

    В Риме состоится встреча Центральная Азия-Италия с участием министра Казахстана

    В Риме состоится встреча Центральная Азия-Италия с участием министра Казахстана
    Фото: Agenzia Nova

    29 мая министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретит в Риме своих коллег из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Agenzia Nova.

    Встреча подтверждает растущее внимание Италии к Центральной Азии, региону с возрастающей политической и экономической значимостью. В конференции примут участие министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу, Узбекистана Бахтиёр Саидов, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и Туркменистана Рашид Мередов.

    Конференция включает три рабочих заседания и пленарное заседание. Вопросы, вероятно, будут касаться Международного Транскаспийского транспортного маршрута (ТТМ), который ускорит торговлю между Европой и Дальним Востоком через Центральную Азию. ЕС уже поддержал эту инициативу, планируя вложить 10 млрд евро.

    Проект ТТМ, действующий с 2017 года, стал важным торговым маршрутом, и к 2030 году его грузопоток должен вырасти до 11 млн тонн. Для этого потребуются инвестиции в инфраструктуру, особенно в порты Каспийского моря. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал этот проект отличной возможностью для итальянских компаний и инвестиций в Центральную Азию в области возобновляемой энергетики и агропромышленности.

    Центральная Азия становится ареной конкуренции между сверхдержавами, такими как Китай, США, Турция и страны Европы. Италия усиливает свои политические и экономические связи с регионом, принимая и посещая лидеров стран Центральной Азии и подписывая соглашения о сотрудничестве. В последние месяцы Рим посетили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Италия также посетила Узбекистан и Казахстан для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в области декарбонизации и технологий. На этой неделе заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли посетил Кыргызстан, подтвердив важность отношений с Центральной Азией.

    Теги:
    Италия Сотрудничество Транскаспийский транспортный маршрут МИД РК Центральная Азия Мурат Нуртлеу
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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