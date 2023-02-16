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В Риддере снимают режим ЧС техногенного характера

16 Февраля 2023, 15:54
В Риддере снимают режим ЧС техногенного характера

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С приходом новых собственников в АО «Риддер ТЭЦ» нормализовалась ситуация с теплом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Станция работает в штатном режиме, новое руководство по поручению акима области Даниала Ахметова готовит график ремонтных работ, которые необходимо провести на теплоцентрали до наступления следующего отопительного сезона. Сегодня глава области сообщил, что в городе будет снят режим ЧС.

«Я обращаюсь с большой благодарностью ко всем жителям Риддера, которые в этот непростой для них и города период не поддались панике, не верили слухам и относились с пониманием ко всему происходящему. Я дал поручение акиму Риддера в связи с тем, что ТЭЦ сейчас работает без сбоев, снять в городе режим ЧС техногенного характера местного масштаба», — обратился к риддерцам Даниал Ахметов.

Напомним, режим ЧС в Риддере действовал три месяца. Его ввели в начале ноября прошлого года после первой серьезной аварии на ТЭЦ, когда произошла остановка котлов.

Фото: tets.kz
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