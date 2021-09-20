В Риддере сгорел дачный дом
«В ликвидации пожара, вспыхнувшего 18 сентября, участвовало 14 человек личного состава, задействовано 3 автоцистерны. Пожарные полностью ликвидировали пламя на площади 114 кв. метров. Причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Произошло короткое замыкание электросети в результате износа и потери изоляционных свойств. Пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС ВКО в Instagram .
ДЧС ВКО напоминает, чтобы избежать пожара необходимо:
- сохранять электропроводку в надлежащем техническом состоянии;
- работы по монтажу электрооборудования должны выполняться только профессиональными электриками;
- не перегружать электрическую сеть;
- необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клемам, между собой;
- не оставлять без присмотра бытовые электрические приборы;
- не включайте в сеть неисправные электрические приборы.
При пожаре незамедлительно сообщайте по телефонам «101» или «112».