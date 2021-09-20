В Риддере сгорел дачный дом

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Риддер в садовом обществе «Казахстан» загорелся дачный дом. Прибывшие пожарные тушили горящие деревянные конструкции дачного дома, гаража, бани и навеса. Огонь начался с дома и быстро распространился по всем строениям, так как они были под одной крышей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В ликвидации пожара, вспыхнувшего 18 сентября, участвовало 14 человек личного состава, задействовано 3 автоцистерны. Пожарные полностью ликвидировали пламя на площади 114 кв. метров. Причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. Произошло короткое замыкание электросети в результате износа и потери изоляционных свойств. Пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС ВКО в Instagram .

ДЧС ВКО напоминает, чтобы избежать пожара необходимо:

- сохранять электропроводку в надлежащем техническом состоянии;

- работы по монтажу электрооборудования должны выполняться только профессиональными электриками;

- не перегружать электрическую сеть;

- необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клемам, между собой;

- не оставлять без присмотра бытовые электрические приборы;

- не включайте в сеть неисправные электрические приборы.

При пожаре незамедлительно сообщайте по телефонам «101» или «112».



