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    12:42, 23 Январь 2024 | GMT +6

    В результате пожара на рынке в Южной Корее сгорело 227 магазинов

    Yonhap.
    Фото: Yonhap

    Пожар, в результате которого сгорело 227 магазинов, вспыхнул на большом рынке морепродуктов в Сочхоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Пожар охватил рынок ночью в понедельник. Основное пламя смогли взять под контроль за два часа с помощью 361 пожарного и 45 пожарных машин, а полностью пожар был потушен к утру.

    На традиционном рынке морепродуктов 227 магазинов из 292 сгорели.

    В момент начала пожара на рынке никого не было и о пострадавших не сообщалось.

    Причина возникновения пожара пока неизвестна.

    Теги:
    Пожар Корея СМИ Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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