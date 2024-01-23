12:42, 23 Январь 2024 | GMT +6
В результате пожара на рынке в Южной Корее сгорело 227 магазинов
Пожар, в результате которого сгорело 227 магазинов, вспыхнул на большом рынке морепродуктов в Сочхоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
Пожар охватил рынок ночью в понедельник. Основное пламя смогли взять под контроль за два часа с помощью 361 пожарного и 45 пожарных машин, а полностью пожар был потушен к утру.
На традиционном рынке морепродуктов 227 магазинов из 292 сгорели.
В момент начала пожара на рынке никого не было и о пострадавших не сообщалось.
Причина возникновения пожара пока неизвестна.