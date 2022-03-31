В результате заторов на дорогах были погибшие и замерзшие – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фейковые сообщения о том, что были замерзшие и погибшие, не соответствуют действительности. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На фоне выпадения обильных осадков, связанных с зимним периодом, в том числе были и ряд ограничений по регионам Казахстана, в которых принимали участие подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Министерства внутренних дел РК. Фейковые сообщения о том, что были замерзшие и погибшие, не соответствуют действительности. Ни один человек не пострадал в результате образованных заносов и заторов на дорогах», - заявил Юрий Ильин на брифинге в СЦК.

По его словам, пострадавшим была оказана своевременная помощь по эвакуации и размещения в пунктах временного размещения.

«Единственное – были погибшие в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с аварийной ситуацией на данных участках дорог», - добавил министр по чрезвычайным ситуациям.