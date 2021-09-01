В результате реализации антикризисных мер в экономике возникла избыточная денежная масса – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 трлн тенге в экономике возникла избыточная денежная масса. Об этом заявил Президент РК Касым-ЖомартТокаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 трлн тенге в экономике возникла избыточная денежная масса. Но существуют ниши, в которые эти средства не поступают. Банки второго уровня не вкладываются в небольшие проекты, особенно на селе. Поэтому предстоит задействовать потенциал микрофинансовых организаций. Они работают на местах, знают клиентов, их бизнес и возможности», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим, Глава государства поручил Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет решений по данному вопросу.

«Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



