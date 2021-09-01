+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 27 °С
USD 425.41 EUR 502.88
RUB 5.81 CNY 65.84
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В результате реализации антикризисных мер в экономике возникла избыточная денежная масса – Президент  РК

1 Сентября 2021 11:40
Поделиться:
В результате реализации антикризисных мер в экономике возникла избыточная денежная масса – Президент  РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 трлн тенге в экономике возникла избыточная денежная масса. Об этом заявил Президент РК Касым-ЖомартТокаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Перечислять на счет в «Отбасы банк» часть пенсионных хотят разрешить в Казахстане
Льготы предоставят работодателям, повышающим зарплаты своих сотрудников в Казахстане Госаппарат обязан функционировать как единый механизм - Президент РК Что даст увеличение минимальной заработной платы, рассказал Президент

«В результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 трлн тенге в экономике возникла избыточная денежная масса. Но существуют ниши, в которые эти средства не поступают. Банки второго уровня не вкладываются в небольшие проекты, особенно на селе. Поэтому предстоит задействовать потенциал микрофинансовых организаций. Они работают на местах, знают клиентов, их бизнес и возможности», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим, Глава государства поручил Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет решений по данному вопросу.

«Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Экономика   #Послание Президента-2021  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Перечислять на счет в «Отбасы банк» часть пенсионных хотят разрешить в Казахстане
Льготы предоставят работодателям, повышающим зарплаты своих сотрудников в Казахстане
Госаппарат обязан функционировать как единый механизм - Президент РК
Что даст увеличение минимальной заработной платы, рассказал Президент
Популярное
1 Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
2 Заморозки, дожди, бабье лето - синоптики о погоде в сентябре в Казахстане
3 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
4 Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
5 Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
6 Ребенок пропал возле детского сада в Петропавловске
Читайте также
Внедрить для бизнеса единый платеж из Фонда оплаты труда предложил Глава государства
Зарплата работников бюджетной сферы ежегодно будет повышаться на 20% до 2025 года
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
Заморозки, дожди, бабье лето - синоптики о погоде в сентябре в Казахстане
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
Ребенок пропал возле детского сада в Петропавловске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив