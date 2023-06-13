РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:40, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    В результате крушения вертолета в Сирии пострадали 22 военнослужащих США

    None
    АММАН.КАЗИНФОРМ - Двадцать два военнослужащих США получили ранения в результате крушения вертолета на северо-востоке Сирии в воскресенье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

    Об инциденте заявили американские военные поздно вечером в понедельник, не раскрывая причины и не уточняя тяжести травм.

    Из 22 получивших ранения различной степени тяжести 10 пострадавших были эвакуированы «в учреждения, оказывающие помощь более высокого уровня, за пределами зоны ответственности CENTCOM», - отмечается в заявлении.

    CENTCOM заявил, что об огне противника не сообщалось, и добавил, что причина инцидента расследуется.

    США возглавляют международную коалицию, сражающуюся с силами «Исламского государства» Сирии. Американский вооруженный контингент в арабской республике составляет около 900 человек.

    CENTCOM является одним из одиннадцати объединенных боевых командований Министерства обороны США, отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Главный штаб расположен на американской авиабазе в городе Тампа, штат Флорида.


    Теги:
    Мировые новости Сирия США
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!