В результате крушения вертолета в Сирии пострадали 22 военнослужащих США

АММАН.КАЗИНФОРМ - Двадцать два военнослужащих США получили ранения в результате крушения вертолета на северо-востоке Сирии в воскресенье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

Об инциденте заявили американские военные поздно вечером в понедельник, не раскрывая причины и не уточняя тяжести травм.

Из 22 получивших ранения различной степени тяжести 10 пострадавших были эвакуированы «в учреждения, оказывающие помощь более высокого уровня, за пределами зоны ответственности CENTCOM», - отмечается в заявлении.

CENTCOM заявил, что об огне противника не сообщалось, и добавил, что причина инцидента расследуется.

США возглавляют международную коалицию, сражающуюся с силами «Исламского государства» Сирии. Американский вооруженный контингент в арабской республике составляет около 900 человек.

CENTCOM является одним из одиннадцати объединенных боевых командований Министерства обороны США, отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Главный штаб расположен на американской авиабазе в городе Тампа, штат Флорида.