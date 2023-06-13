В результате крушения вертолета в Сирии пострадали 22 военнослужащих США
Об инциденте заявили американские военные поздно вечером в понедельник, не раскрывая причины и не уточняя тяжести травм.
Из 22 получивших ранения различной степени тяжести 10 пострадавших были эвакуированы «в учреждения, оказывающие помощь более высокого уровня, за пределами зоны ответственности CENTCOM», - отмечается в заявлении.
CENTCOM заявил, что об огне противника не сообщалось, и добавил, что причина инцидента расследуется.
США возглавляют международную коалицию, сражающуюся с силами «Исламского государства» Сирии. Американский вооруженный контингент в арабской республике составляет около 900 человек.
CENTCOM является одним из одиннадцати объединенных боевых командований Министерства обороны США, отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Главный штаб расположен на американской авиабазе в городе Тампа, штат Флорида.