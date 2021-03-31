В республиканских соревнованиях лидировали туркестанские борцы

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Актобе с 25 по 28 марта прошел чемпионат страны по поясной борьбе среди взрослых и женщин. В этих соревнованиях борцы Туркестанской области завоевали 3 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области..

В общекомандном зачете спортсмены региона заняли 1 место. «Теперь наши ученики будут защищать честь страны на предстоящих чемпионатах мира и Азии. Не отстают также наши девушки-борцы. Гульзира Кудасбек в весе 58 кг заняла 3 место, Шахноза Абдукадырова в весе 52 кг завоевала 2 место. К счастью, все надежды оправдались. Уверен, что мы будем добиваться еще больших высот», - сказал заслуженный тренер РК, президент по поясной борьбе Туркестанской области Куатбек Байхожаев.

По классическому виду поясной борьбы среди мужчин в весе 57 кг Калмухан Турмаханбет занял 1 место, в весе 75 кг Даурен Дамен занял 2 место, Аяну Ермекбаеву досталось 3 место. Чемпионами страны в вольном виде стали Ернар Байжигит в 82 кг и Айдос Кулманбетов в 90 кг. Также серебро завоевал Мадияр Жамбыл в 62 кг, Аян Ермекбаев - в 82 кг, Жасулан Миркенов-в 90 кг, Мейрбек Байжигит - в 100 кг.



