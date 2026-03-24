В реке в центре Актобе зафиксирована массовая гибель рыбы

В настоящее время в реке Сазды, протекающей через центр города Актобе, наблюдается снижение уровня воды. В отдельных местах уже просматривается дно русла.

— Сотрудники инспекции рыбного хозяйства выехали на реку и собрали молодь окуня и леща. Общий вес составил 20 кг. Были отобраны пробы рыбы и воды, которые направлены в лабораторию. По итогам лабораторных исследований будет установлена причина гибели рыбы, — сообщили в Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

В акимате города Актобе, в свою очередь, ожидают завершения паводкового периода.

— В этом году воды было мало. При замерзании малого объема воды рыба могла погибнуть подо льдом, либо течение могло принести уже погибшую рыбу. Специалисты инспекции прибыли и собрали погибшую рыбу. В целом мы ожидаем, что в период весеннего паводка вода пройдет через этот участок. После этого территория будет очищена от ила и мусора, — сообщили в пресс-службе акима города Актобе.

Ранее мы сообщали, что в Западно-Казахстанской области на озере Сарыайдын также погибла рыба. Причиной стало значительное утолщение ледового покрова — на водоеме он достигал 70-80 сантиметров.