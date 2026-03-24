РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:38, 24 Март 2026 | GMT +5

    В реке в центре Актобе зафиксирована массовая гибель рыбы

    Специалисты бассейновой инспекции рыбного хозяйства собрали 20 кг рыбы. Образцы направлены на лабораторный анализ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В реке в центре Актобе зафиксирована массовая гибель рыбы
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    В настоящее время в реке Сазды, протекающей через центр города Актобе, наблюдается снижение уровня воды. В отдельных местах уже просматривается дно русла.

    В реке в центре Актобе зафиксирована массовая гибель рыбы
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    — Сотрудники инспекции рыбного хозяйства выехали на реку и собрали молодь окуня и леща. Общий вес составил 20 кг. Были отобраны пробы рыбы и воды, которые направлены в лабораторию. По итогам лабораторных исследований будет установлена причина гибели рыбы, — сообщили в Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

    В реке в центре Актобе зафиксирована массовая гибель рыбы
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    В акимате города Актобе, в свою очередь, ожидают завершения паводкового периода.

    — В этом году воды было мало. При замерзании малого объема воды рыба могла погибнуть подо льдом, либо течение могло принести уже погибшую рыбу. Специалисты инспекции прибыли и собрали погибшую рыбу. В целом мы ожидаем, что в период весеннего паводка вода пройдет через этот участок. После этого территория будет очищена от ила и мусора, — сообщили в пресс-службе акима города Актобе.

    В реке в центре Актобе зафиксирована массовая гибель рыбы
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    Ранее мы сообщали, что в Западно-Казахстанской области на озере Сарыайдын также погибла рыба. Причиной стало значительное утолщение ледового покрова — на водоеме он достигал 70-80 сантиметров.

    Теги:
    Регионы Казахстана Рыбоводство Актобе Реки Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают