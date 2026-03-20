Массовая гибель рыбы зафиксирована в озере Сарыайдын в ЗКО

Как сообщил старший инспектор природоохранной инспекции отдела полиции Жангалинского района, майор полиции Марат Карабалин, о происшествии стало известно 19 марта. По его словам, причиной гибели рыбы стало кислородное голодание в зимний период.

По информации Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, сообщение о факте гибели рыбы поступило вечером 19 марта. В настоящее время специалисты инспекции проводят проверку по данному факту.

Аким Жанаказанского сельского округа Жанакалинского района Сакен Губашев уточнил, что зимой в регионе наблюдались сильные морозы, температура опускалась до -28 градусов.

По его словам, в озеро Сарыайдын вода поступает по трубе из протоки протяженностью около одного километра. Рыба, двигаясь против течения, скапливается на мелководье, где из-за сильных морозов происходит замерзание воды.

— Причина в том, что лед был очень толстым, достигал 70–80 сантиметров, сверху его покрывал снег. Состояние озера станет ясно после схода льда. В период становления льда жители пытались заниматься рыболовством, однако прекратили это после наложения штрафов со стороны инспекции рыбного хозяйства. При этом бурение лунок во льду во время рыбалки могло бы предотвратить массовую гибель рыбы. Это тоже один из факторов. В прошлом году подобной ситуации не наблюдалось, — отметил Сакен Губашев.

