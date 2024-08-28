В регионах РК наградили заслуженных работников нефтегазовой отрасли

27 августа в Кызылординской и Актюбинской областях состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 125-летия казахстанской нефти. В ходе мероприятий награждены особо отметившиеся сотрудники нефтегазовых предприятий, передает агентство Kazinform.

Нефтегазовые компании вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов, участвуя в реализации социальных проектов и программ по улучшению инфраструктуры, созданию рабочих мест и поддержки населения.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Среди сотрудников группы «КазМунайГаз» юбилейные медали, почетные грамоты и благодарственные письма вручены заслуженным работникам ТОО «СП «Казгермунай», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО «Казахойл Актобе», ТОО «Урихтау Оперейтинг», ТОО «Казахтуркмунай», ТОО «Урал Ойл энд Газ» и Актюбинского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» и другим.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

В торжественных собраниях приняли участие акимы Кызылординской и Актюбинской областей Нурлыбек Налибаев и Асхат Шахаров, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, а также ветераны отрасли и другие почетные гости.

В своем выступлении Асхат Хасенов выразил благодарность нефтяникам за самоотверженный труд и преданность делу, отметив, что за 125 лет нефтяная отрасль внесла значительный вклад в экономический прогресс Казахстана.

— За эти 125 лет отечественная нефтегазовая отрасль проделала огромный путь, став движущей силой экономического роста страны. Работа нефтяников способствует не только развитию энергетического потенциала Казахстана, но и улучшению благосостояния наших регионов. Мы гордимся и безмерно благодарны нашим доблестным ветеранам за их честный труд и неоценимый вклад в наше общее будущее, благодаря которому мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, — отметил глава КМГ Асхат Хасенов.

Следующие торжественные мероприятия пройдут 28 августа в Атырау и Актау.