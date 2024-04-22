В регионах, где есть риски затопления складов, продукты надо вывезти — Жумангарин

Динамику цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и вопросы сохранности продуктовых запасов в регионах обсудили на совещании в Правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Вторую неделю подряд статистика фиксирует снижение цен на СЗПТ. Общий индекс роста цен за две недели апреля составил — 0,2%. Так, отмечается снижение стоимости лука (- 2,6%), подсолнечного масла (- 1,6%), гречневой крупы и куриных яиц (- 1%), риса (- 0,5%), рожек (- 0,2%). При этом зафиксировано повышение среднего индекса цен на говядину (0,6%). Это обусловлено краткосрочным ростом стоимости продукта в Актюбинской области, где поставщики не смогли своевременно доставить мясо во все точки сбыта.

— Снижение среднего индекса цен на СЗПТ отмечается в восьми регионах, в шести — на нуле. Некоторый рост цен отмечается в Актюбинской (на 0,8%), Мангистауской, Западно-Казахстанской (0,2%), Атырауской, Карагандинской областях и обасти Абай (0,1%), — отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

Пострадавшие от паводков регионы

— По предварительным подсчетам, в регионах пострадали 130 торговых объектов. Одному предпринимателю из Павлодарской области ущерб уже возмещен. По остальным ведется работа по определению размера ущерба. В Петропавловск организована доставка питьевой воды из Кокшетау, Астаны, Караганды и Омска. Достигнута договоренность с «Кокшетауминводы» о круглосуточном розливе питьевой воды. Все магазины и склады Петропавловска затоварены водой, — сообщила Айжан Бижанова.

По поручению вице-премьера Серика Жумангарина Комитет торговли провел мониторинг овощехранилищ в ЗКО и СКО на предмет рисков затопления и потери запасов СЗПТ. Выявлено, что в ЗКО на территории рынка «Ел-Ырысы» хранятся запасы стабфонда: 293 тонны риса, 100 тонн сахара, 46 тонн подсолнечного масла. Склад огражден от возможных подступов воды.

В СКО, по информации СПК, основной запас овощей уже реализован, остатки хранятся на складах, где угрозы подтопления нет.

— Даже если есть минимальный риск подтопления склада с запасами продуктов в ЗКО, нужно найти безопасное место и вывезти продукты. И так во всех регионах, где есть хоть малейшая угроза — продуктовые товары надо вывезти в безопасное место, — поручил вице-премьер.

Фото: Рrimeminister

Разбронирование овощей

По данным МСХ, в регионах из запасов стабфондов уже реализовано 77,5 тысячи тонн овощей: 42,8 тысячи тонн картофеля, 11 тысяч тонн моркови, 13,3 тысячи тонн лука, 10,3 тысячи тонн капусты. Осталось еще 84,8 тысячи тонн овощей. Перебоев с поставками продуктов питания в пострадавших регионах не наблюдается. Информация о подтоплении овощехранилищ или складов от СПК не поступала.

Учитывая наступление межсезонья, вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков обратил внимание акиматов и СПК на необходимость усиления реализации остатков овощей и заключения договоров на поставку раннего урожая.

Фото: Рrimeminister.kz

Ситуация по луку в Жамбылской области

По информации акимата Жамбылской области, сегодня на складах остается около 37 тысяч тонн лука. За первый квартал 2024 года на экспорт отправлено 162 тысячи тонн, в апреле в 11 стран — уже 22 тысячи тонн. 241 тонна лука отправлена в качестве гуманитарной помощи в пять пострадавших от паводков областей.

Для скорейшей реализации лука в областных и районных центрах каждую субботу проводится сельскохозяйственная ярмарка, где по низким ценам реализуется около 10-15 тонн лука.