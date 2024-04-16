Ситуация с луком заставляет рыдать казахстанских фермеров

Соцсети заполонили видео, на которых запечатлено, как мешки с луком попросту выбрасываются. Фермеры утверждают, что это «плод» политики, проводимой Министерством сельского хозяйства, торговли и интеграции. По их мнению, экспортировать продукцию не удалось из-за препятствий на границе, передает агентство Kazinform.

130 тысяч тонн лука может попросту сгнить

Минсельхоз не отрицает утверждения фермеров. По данным ведомства, на 3 апреля, у аграриев осталось 130 тысяч тонн нереализованного лука.

Теперь ситуацию может усугубить завоз раннеспелого лука из Таджикистана. Неделю назад в Душанбе заявили, что начинают экспортировать раннеспелый лук в Россию и Казахстан.

Представители Минсельхоза РК отмечают, что в обычное время казахстанские аграрии могли ежегодно производить для экспорта более 200 тысяч тонн лука. С осени 2022 года до лета 2023 года цена на один килограмм лука достигала 245 тенге. Эксперты связывают это с холодной зимой в Центральной Азии и стихийным бедствием в Пакистане.

Видя стремительный рост цен на лук, фермеры в этот раз решили расширить свои луковые поля и получить большую прибыль. Они много работали и получили хороший урожай. Но их радость была омрачена трехмесячным запретом на экспорт лука, введенным Министерством сельского хозяйства. Чиновники департамента пытаются охарактеризовать свое решение как урок, извлеченный из прошлогоднего дефицита.

- В связи с ажиотажным спросом Казахстан в 2023 году был вынужден ввести трехмесячные ограничения по экспорту репчатого лука. Учитывая большой спрос на лук, сложившийся в сезоне 2022/2023 годов, многие страны существенно расширили площади посева, что в итоге привело к увеличению предложения и снижению цен на мировом рынке в текущем сезоне. Как следствие, это привело к снижению спроса внешних рынков на казахстанский лук и накоплению значительных объемов запаса, - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте Минсельхоза.

Мало того, как поясняют в ведомстве, производители лука не заключили заранее контракты с покупателями своей продукции перед расширением площадей.

- С начала марта месяца, после того как выяснилось, что у владельцев запасов лука нет твердых контрактов по его сбыту на внутреннем и внешнем рынках, МСХ совместно с акиматами и СПК регионов проработаны поставки лука для насыщения внутреннего рынка, - пояснили в министерстве.

Также, согласно опубликованным данным, совместно с Минторговли и АО «QazTrade» проведена работа по заключению контрактов и отгрузке лука в Азербайджан, Грузию, Сербию, Чехию, Таджикистан и Афганистан в объеме 23 тысячи тонн.

При этом, на сегодня на складах у сельхозтоваропроизводителей остаются 130 тысяч тонн нереализованной продукции, из них 114 тысяч тонн - в Жамбылской области и 16 тысяч тонн - в Алматинской области.

Как выяснилось, проблемы сбыта лука были связаны также с логистическими трудностями при экспорте. В разгар сезона экспортеры не смогли получить карты допуска, так называемые «дозволы».

- Аграриям и трейдерам, имеющим собственный транспорт, требовалось подтвердить «экологический класс безопасности на транспорт», который выдавался только заводами и официальными дистрибьюторами. Данные требования были сняты только в феврале текущего года. На сегодня Минсельхоз, Минторговли и Минтранспорта предоставляют все разрешительные процедуры для экспортеров лука в ускоренном порядке, - заявили в МСХ.





Как рынки соседних стран влияют на казахстанский

Председатель республиканского общественного объединения «Национальное сельскохозяйственное движение «Шанырак» Алмасбек Садырбай отмечает, что лук из Таджикистана не окажет большого влияния на рынок. Ведь лук у наших фермеров уже сгнил. По мере того, как солнце начало сильнее пригревать, растут и затраты на сохранение. Более того, нет посредников, которые бы захотели снизить цены, поскольку свежие продукты поступают из Таджикистана.

- Да, из Таджикистана привезут более дешевый лук. Но цены на прилавках от этого не упадут. Фермеры на сегодня не могут продать за 15 тенге килограмм лука, из упомянутых в министерстве 130 тысяч тонн. Из-за этого полученный в результате большого труда продукт гниет на складах. Даже если поступит свежий продукт из Таджикистана, никакой пользы для кармана простого потребителя это не принесет. Ведь никто не следит за полками гипермаркетов и супермаркетов, не контролирует их прибыль. Поэтому выиграет не фермер, который трудился для получения урожая полгода, а посредники. Словом, ждать, что лук подешевеет, не приходится, - говорит эксперт.

По его словам, такому изменению ситуации способствовали препятствия, которые государство навязывает производителям лука.

- К сожалению, наше Правительство не проводит политику протекционизма. Требования рынка тормозят фермеров. Такие требования могут быть выполнены только посредниками. Поэтому прибыль получают только спекулянты, а фермеры лишаются доходов. В конечном итоге фермеры погрязают в долгах. Лишь 1 процент производителей лука в стране страхуют свою продукцию. Это вина государства, которое неправильно выстроило механизмы страхования. Страховые компании также неохотно страхуют такие продукты, как лук. Ведь игроки страхового рынка наблюдают за тем, что происходит на рынке. Они избегают рисков. Это большая стратегическая ошибка Минсельхоза. Более того, страховой рынок отдан в руки одной монополии. Застраховаться можно только через одну компанию. И условия очень тяжелые. Этот недостаток не скоро будет исправлен, - сетует Алмасбек Садырбаев.

В Министерстве торговли и интеграции говорят, что, несмотря на то, что в нашей стране производится 130 тысяч тонн продукции, да еще есть импорт из Таджикистана, постоянно обеспечивать рынок луком сложно.