В районном центре ЗКО открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области открылся современный спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивный комплекс, построенный в районном центре, отвечает всем общемировым стандартам спортивных сооружений. Его общая площадь – 991 кв м, рассчитан на 160 зрительных мест. В здании, построенном по новой технологии имеются спортивный зал для игровых видов спорта, зал для борьбы, тренажерный зал, гардеробные, другие подсобные помещения. Это позволит динамично развивать и широко распространять приоритетные виды спорта, такие как қазақ күресі, вольная борьба, дзюдо, волейбол, баскетбол, мини-футбол, проводить соревнования международного уровня, привлекать широкие слои населения к спорту, эффективно организовывать досуг молодежи, обеспечивать доступность физической культуры и спорта для жителей района.

На торжественной церемонии открытия аким области Гали Искалиев отметил, что, в соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во всех районах региона возводятся подобные спортивные комплексы.

«Сегодня Казахстан успешно конкурирует на мировой арене и известен как спортивная держава. Физическая культура и спорт, как залог здоровья нации, являются приоритетами государственной политики страны. Государство создает условия для всех граждан, которые имеют желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Это очень важно, особенно для молодого поколения, детей, чтобы они росли здоровыми, крепкими, сильными, достойными людьми для будущего нашей страны. В настоящее время строятся шесть ФОКов в Акжаикском, Бокейординском, Жанибекском, Казталовском, Теректинском и Чингирлауском районах. Ввод в эксплуатацию нового спорткомплекса в Жанакале позволит еще лучше и больше развивать спорт в районе, где есть прославленные спортсмены-тренеры, богатые спортивные традиции», – сказал аким области.

Глава региона выразил благодарность компании «КПО б.в.», на средства которой был построен ФОК, а также подрядной организации – ТОО «Жайыксельстрой», строившей объект с июня прошлого года.

В спорткомплексе открыты спортивный зал для игр по волейболу, баскетболу, футзал, зал для различных видов единоборств и мини-тренажерный зал. Стоит отметить, что в Жанакале также осуществляется капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы.

Спортсмены Жангалинского района активно занимаются спортом. На сегодняшний день в районе развиваются такие виды спорта, как қазақ күресі, волейбол, футбол, тогызкумалак, дзюдо, вольная борьба, национальный конный спорт, легкая атлетика. Очень много знаменитых спортсменов являются выходцами из Жангалинского района. Среди них можно отметить чемпиона мира по самбо среди молодежи и юношей Ерасыла Бахыт, который вместе с акимом области торжественно перерезал ленту на открытии спорткомплекса.

Автор: Жанна Балыкова