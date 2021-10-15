В районе военного городка в Актобе произошел пожар

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в районе военного городка сгорел дом, передает МИА «Казинформ».

«14 октября в 15 часов 34 минут поступило сообщение о пожаре в заброшенном доме по адресу: г. Актобе, район военного городка. На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС в количестве 9 человек и 3 единиц техники. По прибытию пожарных подразделений одноэтажный дом был полностью охвачен огнем», - говорится в сообщении ДЧС области в Instagram.

Пожар ликвидирован в 17 часов 27 минут на общей площади 300 кв.м.

В настоящее время причина устанавливается.