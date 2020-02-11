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В райбольнице Туркестанской области внедрена новая система выявления злокачественных опухолей

11 Февраля 2020 02:01
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В райбольнице Туркестанской области внедрена новая система выявления злокачественных опухолей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В центральной районной больнице Отырарского района Туркестанской области внедрена новая система выявления злокачественных новообразований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения области.

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Подобные инициативы сотрудников лечебного учреждения, расположенного в отдаленном районе, привлекли внимание директора Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляры Хайдаровой, главного врача Нурлана Балтабекова и главных врачей всех онкологических центров страны. В рамках Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе представители рабочей группы обсудили на Координационном совете вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями на местном уровне.

По словам главного врача районной поликлиники Раимбека Тасырбаева, в случае выявления у больного признаков злокачественного новообразования он немедленно проходит «зеленый коридор» и в экстренном порядке проходит все необходимые обследования в течение дня. Пациенту на руку надевают зеленый браслет, после без очередей он проходит все необходимые проверки. Реализуемый пилотный проект получил поддержку со стороны квалифицированных врачей.


По словам врачей, очень важно своевременно выявлять заболевание, не провоцируя болезнь. К сожалению, 70% граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, приходят к врачу на поздних стадиях заболевания. На сегодняшний день в районе 209 больных состоят на учете именно с этим заболеванием.

Главный врач Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Балтабеков Нурлан Турсынович также проверил уровень квалификации врачей поликлиники. Специалисты поликлиники ответили на вопросы в режиме экзамена. По итогам работы Отрарской районной поликлиники был отмечен высокий уровень знаний сотрудников.

В целом, по области зарегистрировано более 8 тысяч больных злокачественными новообразованиями. Наиболее распространенными видами являются рак молочной железы, легких, печени, желудка. В основном возраст больных колеблется от 55 до 79 лет.
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Ключевые слова: Туркестанская область, Здравоохранение,
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