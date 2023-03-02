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В рамках проекта «Жер аманаты» в сельскохозяйственный оборот будет введено 345 тысяч га земель

2 Марта 2023, 16:42
В рамках проекта «Жер аманаты» в сельскохозяйственный оборот будет введено 345 тысяч га земель

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня кандидаты в депутаты Кызылординского областного маслихата от партии «AMANAT» встретились с коллективом товарищества с ограниченной ответственностью «Магжан и К», который является лидером в выращивании риса и обсудили вопросы перспективы развития сельского хозяйства, поддержки человека труда, озвученные в предвыборной программе партии, передает МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что возделывание рисовой культуры требует больших усилий. Поддержка таких людей труда, которые хорошо знают свое дело, является основным приоритетным направлением партии. Уверены, что и в этом году ваш вклад в рост благосостояния страны будет расти. Сельхозформированиям будет оказываться как поддержка, так и надзор со стороны партии в вопросе повышения урожайности и качества продукции. Это одно из направлений, которым мы будем заниматься в ближайшие 5 лет», – сказал кандидат в депутаты Нуркен Бакытбекулы.

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Кандидат Жанат Кожарипова отметила, что в программе партии реализуются комплексные проекты по повышению доступности медицинских услуг граждан, а Гульшат Мусаева отметила, что в области реализуются серьезные инициативы в сфере подготовки специалистов сельского хозяйства, призвала трудовой коллектив поддержать и проголосовать за начинания партии.

В целом партия «AMANAT» намерена в ближайшие пять лет создать благоприятные условия для реализации в регионе 8 крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и способствовать строительству в регионе птицефабрики, завода по производству томатной пасты, завода по переработке верблюжьего молока, рисоперерабатывающего и комбикормового заводов. Кроме того, в рамках партийного проекта «Жер аманаты» будет координировать работу по возвращению государству незаконно предоставленных или неиспользуемых земель и введению в сельскохозяйственный оборот 345 тысяч га земель, что будет способствовать увеличению площади используемых земель на 800 га с применением водосберегающих технологий.

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Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборы депутатов Кызылординского областного маслихата.

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