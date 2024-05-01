В рамках акции «Таза Қазақстан» в Актобе посадили саженцы и убрали в парках

В День единства народа Казахстана в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» и недели «Өнегелі ұрпақ» по всей стране прошли субботники, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

В этот день в Актобе и в районах области вокруг памятников героям и известным историческим личностям, у мемориала Вечного огня, вокруг «Братской могилы», у социально-культурных объектов, медицинских центров и Центрального стадиона очистили от мусора территории, посадили саженцы разных пород и побелили деревья. В акции приняли участие жители области, депутаты, представители молодежных организаций, предприятий, профсоюзов.

Фото: акимат Актюбинской области

В парке «Достык» работали сотрудники областного управления внутренней политики, учреждений «Қоғамдық келісім», «Рухани жаңғыру», представители этнокультурных объединений. Многие пришли на субботник с детьми. Мужчины собирали в парке опавшие листья и сухую траву, а женщины белили деревья, красили урны и подметали тротуарные дорожки.

Член молодежного крыла центра «Вайнах» Ахмед Межидов в прошлую субботу участвовал в экологической акции вместе с отцом. В этот раз ученик 8 класса школы № 3 пришел сам. Подросток уверен, что школьники должны перенимать тягу к труду у старших поколений, помогать им поддерживать чистоту в общем доме.

Фото: акимат Актюбинской области

Часть участников субботника отправилась к труженице тыла Любовь Савельевой, чтобы поздравить с праздником и убраться в ее квартире.

Также в микрорайоне «Болашак» бойцы отряда «Жасыл ел», студенты молодежной организации «Жас IVENT» и члены областного совета ветеранов высадили более трехсот тополей.

По словам заместителя председателя организации «Жасыл ел» Артура Азиева, в апреле к работе в отрядах приступили 40 человек. Со 2 мая 250 студентов и молодых людей с активной гражданской позицией будут благоустраивать жилые массивы.

— Бойцы «Жасыл ел» займутся озеленением городских улиц. Многие из них работают в лесхозе, где их учат ухаживать за саженцами, — рассказал Артур, добавив, что дальнейшим уходом и поливом посаженных деревьев займутся коммунальные службы города.

Фото: акимат Актюбинской области

Члены областного совета ветеранов во главе с председателем Сериком Шангутовым поделились с молодежью опытом посадки саженцев и объяснили важность озеленения сел и городов.

Хромтаучане в рамках недели «Өнегелі ұрпақ» экологической акции благоустроили и привели в порядок двор дома, где живет единственный в нашем регионе ветеран Великой Отечественной войны Василий Грецкий. В этом мероприятии приняли участие депутаты районного маслихата, общественная организация «Қаһарман» и более 30 активных молодых людей.

Фото: акимат Актюбинской области

Василий Грецкий был призван на войну в 1942 году из Алматы. После полугодовой военной подготовки в 1943 году его отправили на фронт из алматинского гарнизона. Воевал в кавалерийском корпусе на украинском и белорусском фронтах. Победу встретил в госпитале Ельциха в 75 км от Берлина.

Мероприятия в рамках праздника прошли на «Волчьем водопаде» в Каргалинском районе. Молодые люди устроили там флешмоб «Біз таза Қазақстан үшін!», призывая всех присоединиться к очистке туристической зоны от мусора. Каждый внес свой вклад в процветание родной земли.