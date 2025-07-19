В Qarmet открыли Доску почёта металлургов

Событие стало доброй традицией, объединяющей коллектив и подчеркивающей ценность людей, чьё имя заслуженно вписано в историю предприятия. Лучшие работники, отличившиеся в течение года, получили заслуженное внимание и благодарность за свой вклад в развитие компании и всей отрасли.

— Сегодня мы открываем Доску почёта — место, где запечатлены имена и лица тех, кто своим трудом вдохновляет и ведёт вперёд. Это — настоящая гордость Qarmet. Спасибо каждому за преданность делу, профессионализм и стремление к развитию. С праздником вас, с Днём металлурга! — сказал председатель правления компании Qarmet Вадим Басин.

Фото: Qarmet

Поздравил металлургов и председатель профсоюза «Жақтау» Виктор Щетинин, отметив значимость вклада каждого.

— Ваш ежедневный труд — это движущая сила всего комбината. Вы — те, кто делает производство стабильным, сильным и уважаемым. Пусть в ваших семьях царит тепло, в сердцах — гордость, а в профессии — успех. Спасибо вам за честный труд! — сказал Щетинин.

Фото: Qarmet

Сотрудники, занесённые на Доску почёта, получили благодарственные письма и памятные подарки.

— Для меня это неожиданно и очень трогательно. Спасибо руководству за такую высокую оценку. Поздравляю всех с нашим праздником! — сказала Светлана Луганова, приёмосдатчик листопрокатного цеха № 3.

Тимур Тлемисов пришёл с семьёй. Его фотография заняла почётное место среди лучших работников года.

— Горд, что мой труд замечен. Особенно приятно показывать сыну, что такое признание возможно, если работать честно и с душой. Это вдохновляет, — поделился Тлемисов.

Его супруга добавила: «Это большая радость для всей нашей семьи. Мы очень гордимся Тимуром и желаем ему новых достижений!»

Фото: Qarmet

В компании отметили что Доска почёта является не просто традицией, это живое напоминание о людях, благодаря которым металлургия остаётся одной из самых уважаемых профессий. За каждым портретом — история труда и преданность делу.