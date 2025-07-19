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    21:05, 18 Июль 2025 | GMT +5

    В Qarmet открыли Доску почёта металлургов

    На центральной проходной металлургического комбината Qarmet состоялась ежегодная торжественная церемония открытия Доски почёта — символа признания трудовых заслуг и профессионального мастерства, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Qarmet

    Событие стало доброй традицией, объединяющей коллектив и подчеркивающей ценность людей, чьё имя заслуженно вписано в историю предприятия. Лучшие работники, отличившиеся в течение года, получили заслуженное внимание и благодарность за свой вклад в развитие компании и всей отрасли.

    — Сегодня мы открываем Доску почёта — место, где запечатлены имена и лица тех, кто своим трудом вдохновляет и ведёт вперёд. Это — настоящая гордость Qarmet. Спасибо каждому за преданность делу, профессионализм и стремление к развитию. С праздником вас, с Днём металлурга! — сказал председатель правления компании Qarmet Вадим Басин.

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    Фото: Qarmet

    Поздравил металлургов и председатель профсоюза «Жақтау» Виктор Щетинин, отметив значимость вклада каждого.

    — Ваш ежедневный труд — это движущая сила всего комбината. Вы — те, кто делает производство стабильным, сильным и уважаемым. Пусть в ваших семьях царит тепло, в сердцах — гордость, а в профессии — успех. Спасибо вам за честный труд! — сказал Щетинин.

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    Фото: Qarmet

    Сотрудники, занесённые на Доску почёта, получили благодарственные письма и памятные подарки. 

    — Для меня это неожиданно и очень трогательно. Спасибо руководству за такую высокую оценку. Поздравляю всех с нашим праздником! — сказала Светлана Луганова, приёмосдатчик листопрокатного цеха № 3.

    Тимур Тлемисов пришёл с семьёй. Его фотография заняла почётное место среди лучших работников года.

    — Горд, что мой труд замечен. Особенно приятно показывать сыну, что такое признание возможно, если работать честно и с душой. Это вдохновляет, — поделился Тлемисов.

    Его супруга добавила: «Это большая радость для всей нашей семьи. Мы очень гордимся Тимуром и желаем ему новых достижений!» 

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    Фото: Qarmet

    В компании отметили что Доска почёта является не просто традицией, это живое напоминание о людях, благодаря которым металлургия остаётся одной из самых уважаемых профессий. За каждым портретом — история труда и преданность делу.

    Теги:
    Праздник Работа Металлургия Награда
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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