В Qarmet начала работу новая площадка по переработке металлолома

Запуск объекта стал важным шагом в оптимизации внутренних производственных процессов: благодаря высокопроизводительному оборудованию здесь перерабатывают до 300 тонн сырья в сутки, что значительно повышает эффективность работы предприятия.

Фото: Qarmet

Площадка обеспечивает бесперебойный прием металлолома как от физических лиц, так и от организаций, заключивших прямые договоры с АО «Qarmet». Ежедневно сюда поступают 15–20 автомобилей массой до 20 тонн. Для точного и прозрачного учета установлены автомобильные весы, а все операции максимально автоматизированы. Оператор фиксирует вес груза через наружные камеры, после чего транспорт направляется в зону разгрузки.

В складской зоне задействованы мобильные перегружатели и гидравлический пресс мощностью 1 000 тонн, который формирует плотные и удобные в транспортировке брикеты. В Qarmet отмечают, что в ближайшей перспективе на объекте появится второй аналогичный пресс, что позволит ещё больше увеличить объемы переработки.

По словам начальника участка по приему и переработке металлолома Мади Ерболата, весь процесс организован с учетом современных требований безопасности и производственной дисциплины.

Фото: Qarmet

— Лом подается в камеру пресса, после чего запускается процесс прессования. Готовый брикет складируется и затем железнодорожным транспортом отправляется в конвертерный цех. Все этапы находятся под постоянным видеоконтролем — на объекте установлены наружные и внутренние камеры, соблюдается полный регламент технологических операций. Территория работает под круглосуточной охраной, — подчеркнул он.

Ранее металлолом доставлялся напрямую в копровый цех, что нередко приводило к скоплению грузового транспорта и созданию заторов у проходной металлургического комбината. Новая площадка, расположенная на выезде из города и примыкающая к республиканской трассе, позволила полностью снять эту нагрузку. Логистика стала значительно удобнее как для поставщиков металлолома, так и для самого предприятия.

Фото: Qarmet

Запуск современного объекта стал частью системной работы Qarmet по модернизации инфраструктуры и повышению эффективности производственного цикла. Новая площадка укрепляет сырьевую устойчивость комбината и создает условия для дальнейшего развития перерабатывающих мощностей компании. Площадка принимает металлолом от физических и юридических лиц на основе прямых договоров с АО «Qarmet».

Контакты для приема металлолома:

Тел.: +7 (721-39) 6-53-51 (Гулназ)

E-mail: gulnaz.abdikairova@qarmet.kz