В пяти регионах страны создадут сеть откормочных площадок для овец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о планах по увеличению поголовья овец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В овцеводстве основной задачей является увеличение поголовья и развитие якорной кооперации. Успешно реализуется проект якорной кооперации по овцеводству в Жамбылской области. В настоящее время в Алматинской области прорабатывается проект по строительству современного мясоперерабатывающего комплекса по переработке баранины с немецкой компанией «Бауман», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, для обеспечения круглогодовой работы предприятия планируется в пяти регионах создать сеть откормочных площадок.

«Для этих целей министерством уже предусмотрено субсидирование части инвестиционных вложений при строительстве откормочных площадок. За прошлый год было профинансировано 1059 хозяйств на закуп 374 тысяч маточного поголовья овец. В текущем году согласно плану планируем кредитовать закуп 360 тысяч голов. Фактически профинансировано в настоящее время 28 тысяч голов. Но хотел бы обратить внимание, что в большинстве областей работа еще не начата», - отметил министр.

Он подчеркнул, что овцеводство имеет большую перспективу в наращивании экспорта.

«Положительный опыт поставки казахстанской ягнятины на рынки стран Персидского залива и КНР у наших экспортеров есть. Но учитывая низкую заинтересованность фермерских хозяйств в наращивании поголовья, министерством в текущем году были пересмотрены действующие меры поддержки овцеводства совместно с отраслей ассоциацией. Механизмы субсидирования доработаны. Соответствующий проект изменений находится на согласовании в государственных органах», - заключил глава МСХ.