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В пяти областях из-за метели ввели ограничение движения на дорогах

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Апреля 2023, 03:00
В пяти областях из-за метели ввели ограничение движения на дорогах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пяти областях в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель), введено временное ограничение движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

«По состоянию на 00:00 ч. 15 апреля т.г. в пяти областях (Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской) в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь, снег, метель), введено временное ограничение движения на 14 участках автодорог республиканского значения общей протяженностью 1529 км», - сообщили в компании.

На автодорогах республиканского значения задействовано 300 единиц спецтехники и 350 специалистов.


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