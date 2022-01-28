В пять раз увеличится субсидирование животноводства в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау 27 января под председательством акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялось совещание, посвященное актуальным вопросам сельского хозяйства региона. В заседании приняли участие члены рабочей группы во главе с первым вице-министром сельского хозяйства РК Айдарбеком Сапаровым и представители фермерских хозяйств региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе четырехчасового совещания был рассмотрен ряд вопросов: заготовка кормов, предоставление субсидий и земли для пастбищ, реализация скота местных фермеров нефтяным компаниям и так далее.

В связи с засухой в регионе в 2021 году АО «Қазақстан Темір жолы» предоставило 75% льготный тариф на перевозку кормов и сена в Мангистаускую область. На 1907 вагонов, прибывших в регион до сегодняшнего дня, была сделана скидка в размере 855 млн тенге. Стоит отметить, что, согласно поручению Правительства, в текущем году с 24 января по 1 апреля со стороны АО «Қазақстан Темір жолы» будет установлен такой же льготный тариф. Эта мера направлена на снижение конечной цены на сено и корма в ближайшее время.

Помимо этого, неосвоенные 664 млн тенге, выделенные из резерва Правительства, в этом году будут выданы фермерам.

С 1 февраля 2022 года крестьянским хозяйствам предоставится возможность зарегистрировать неучтенное поголовье скота сроком на три месяца.

В ходе совещания было озвучено, что в текущем году в Мангистауской области будет увеличен размер субсидирования сферы животноводства с 100 млн тенге до 580 млн тенге.

В 2021 году были достигнуты договоренности с акиматами Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Так, акиматом Актюбинской области были предоставлены пастбища для выпаса скота (в результате из Мангистауской области 82 крестьянских хозяйства и 74 частных фермера вывезли в другие регионы 14 946 голов скота). Акимат ЗКО предоставил 30 тысяч гектаров земли для заготовки сена на зимний период. Данное сено, даже учитывая расходы на транспортировку, обошлось бы дешевле покупного. К сожалению, последним предложением никто из фермеров Мангистауской области не воспользовался.

В июле 2021 года через СПК «Каспий» было выделено 204,0 млн тенге. Из них на 150,0 млн тенге было закуплено сено, и на 54,0 млн тенге - ячменный корм. В итоге корм был реализован в населенных пунктах по низким ценам.

В прошлом году из местного бюджета 2,1 млрд тенге выделено 41 оператору для реализации в регионе в зимний период 14 864 тонн сена, 9 900 тонн кормов по ценам ниже рыночных на 10-15%.

В 2021 году из резерва Правительства РК выделено 1,9 млрд тенге, на частичное возмещение затрат на маточное поголовье на базе СХТП. В регионе выдано 435 млн тенге для 733 крестьянских хозяйств и 812 757 млн тенге для 6711 частных фермеров. Всего выделено 1,248 млрд тенге.

По итогам совещания аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заверили фермеров, что местные исполнительные органы и Минсельхоз примут все необходимые меры для решения насущных вопросов фермеров.