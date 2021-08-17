+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Пусане откроется Генеральное консульство Казахстана

17 Августа 2021 22:24
Поделиться:
В Пусане откроется Генеральное консульство Казахстана

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Для придания нового импульса интеграции Республики Казахстан и Республики Корея принято решение об открытии в Пусане Генерального консульства Казахстана. Об этом заявил в ходе государственного визита в Республику Корея Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Президента Казахстана Берика Уали.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном
Президент Казахстана провел встречу с лидерами корейского бизнеса Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая в Сеуле Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул.

Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ин , затем главы государств провели брифинг для представителей СМИ. Затем Президент Казахстана принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину в Сеуле, а также в казахско-корейском круглом столе, встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний - с президентом Samsung Electronics Ин Ёнг Ли и президентом Doosan Heavy Industries & Construction Ёнг Инг Чонгом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая в Сеуле. В Голубом доме Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса.

Государственный визит Президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном.



Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Президент Казахстана   #Корея   #Видео  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном
Президент Казахстана провел встречу с лидерами корейского бизнеса
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия бюста Абая в Сеуле
Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний
Популярное
1 46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
2 Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
3 Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
4 Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
5 Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
6 В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
Читайте также
Трамвайные рельсы демонтируют в Алматы
Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями крупных южнокорейских компаний
46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
Генпрокуратура Узбекистана назвала причины крушения самолета ВВС Афганистана
Поликлиники Атырауской области приостановили плановый приём пациентов
Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив