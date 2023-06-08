В прошлом году мы привлекли рекордный объем иностранных инвестиций - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разрушение цепочек поставок, растущая инфляция и торговые ограничения продолжают оказывать серьезное влияние на глобальное экономическое развитие. Несмотря на это, можно с уверенностью заявить, что Казахстан успешно адаптировался к внешним реалиям. Об этом сказал Президент РК на заседании Совета иностранных инвесторов.

«За 4 месяца был зафиксирован реальный рост экономики на 5%, что в 3 раза превышает прогнозируемый среднемировой рост. Во всех основных секторах нашей экономики отмечается положительная динамка. В прошлом году мы привлекли рекордный объем иностранных инвестиций, который составил 28 миллиардов долларов. Примечательно, что несырьевой сектор стал основным источником притока прямых иностранных инвестиций. Инвестиционный рейтинг Казахстана подтвердили и международные рейтинговые агентства. Несмотря на растущий протекционизм во всем мире, мы еще больше укрепили наши позиции как страны с открытой рыночной экономикой. Внешнеторговый оборот увеличился на 32% и достиг 134 миллиарда долларов», - отметил Президент.