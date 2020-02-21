В промышленной зоне «Кентау» заработали три проекта на сумму 1,7 млрд тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В промышленной зоне «Кентау», расположенной в городе Кентау Туркестанской области, к 2022 году будет реализовано семь проектов на сумму один млрд 371,2 млн тенге. Новые проекты позволят создать более 150 новых рабочих мест. В настоящее время уже заработали три проекта на сумму 1,7 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В рамках информационного тура, организованного региональной службой коммуникаций, представители СМИ провели обзор существующих объектов и ознакомились с проводимой работой.

Первым объектом, который посетили журналисты, стало ТОО «Электропривод». Компания, специализирующаяся на производстве выключателей и трансформаторов тока и напряжения, была основана в 2015 году. Стоимость проекта - 842 млн тенге. Здесь на постоянной основе работают 45 человек. Сырье для производства закупается из Китая, а готовая продукция распространяется во всех регионах Казахстана.

ТОО «Электродеталь», расположенное в промышленной зоне, занимается производством металлоконструкций для трансформаторов. Основано в 2016 году. Общая стоимость проекта составляет 867 млн тенге. На предприятии 25 постоянных рабочих мест. Завод способен производить в год до 300 штук металлоконструкций для трансформаторов 35-110-220 кВ.

Кроме того, ЧП «Ауэзов» является третьим проектом в промышленной зоне. Этот объект занимается производством кислорода. Производственная мощность цеха - заполнения до 100 бутылок кислорода в день. Здесь работают четыре специалиста. Бизнесмен Ермекбай Ауэзов заявил, что планирует расширять в дальнейшем площадь производства.

«Все это становится возможным с помощью государственных программ поддержки предпринимателей. Мы взяли кредит под низкий процент и купили оборудование из Китая. В настоящее время поставляем готовую продукцию сварочным компаниям и больницам. Те люди, которые раньше транспортировали такой специализированный кислород из Шымкента, теперь приходят к нам», - сказал Е. Ауэзов.





Стоит отметить, что в районах и городах области насчитывается девять промышленных зон. Семь из них находятся в эксплуатации, а два других будут запущены в ближайшие дни. На сегодняшний день с участием ТОО «Түркістан индустриалды аймақтарын басқару компаниясы» реализован 31 инвестиционный проект на сумму 30 млрд тенге, что позволит создать 770 рабочих мест.