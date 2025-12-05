РУ
    17:47, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    В проект закона о банках не включили исламскую ипотеку — глава Отбасы Банка

    Положение о предоставлении исламской ипотеки в Казахстане не вошло в проект закона о банках и банковской деятельности, который сейчас рассматривает Парламент, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ляззат Ибрагимова
    Фото: Агибай Аяпберегнов/ Kazinform

    Об этом заявила председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

    По ее словам, в последние две недели в социальных сетях проходит челлендж, в котором люди просят начать реализацию исламской ипотеки.

    — Это очень большой спрос, население, особенно молодое, придерживается религиозных принципов. Когда закон о банках и банковской деятельности был внесен в Мажилис, была норма о предоставлении исламского финансирования в сфере жилстройсбережения. Но, к сожалению, при выходе эта норма исчезла, и сейчас мы планируем обратиться в Сенат, — сказала Ибрагимова на заседании общественной палаты в Мажилисе.

    Отметим, в последнее время в Казахстане вновь заговорили об исламской ипотеке. Этот вид ипотеки достаточно популярен в странах с мусульманским населением. Собственный корреспондент агентства Kazinform, узнавал ее основные принципы и особенности.

     

