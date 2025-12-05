В проект закона о банках не включили исламскую ипотеку — глава Отбасы Банка

Об этом заявила председатель правления «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, в последние две недели в социальных сетях проходит челлендж, в котором люди просят начать реализацию исламской ипотеки.

— Это очень большой спрос, население, особенно молодое, придерживается религиозных принципов. Когда закон о банках и банковской деятельности был внесен в Мажилис, была норма о предоставлении исламского финансирования в сфере жилстройсбережения. Но, к сожалению, при выходе эта норма исчезла, и сейчас мы планируем обратиться в Сенат, — сказала Ибрагимова на заседании общественной палаты в Мажилисе.

Отметим, в последнее время в Казахстане вновь заговорили об исламской ипотеке. Этот вид ипотеки достаточно популярен в странах с мусульманским населением. Собственный корреспондент агентства Kazinform, узнавал ее основные принципы и особенности.