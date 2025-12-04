В приморских регионах Турции люди живут дольше

В ТОП-10 лидеров вошли преимущественно регионы Эгейского и Черноморского побережий — зоны, отличающиеся чистым воздухом, мягким климатом и спокойным ритмом жизни.

Согласно статистике, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зарегистрирована в провинции Гюмюшхане — 80,8 года. Далее следуют Мугла (80,7), Тунджели (80,3), Трабзон (80,3), Гиресун (80,0), Орду (80,0), Ризе (79,4), Эрзинджан (79,6), Артвин (79,7) и Анталья (79,7).

В среднем по Турции этот показатель составляет 78,3 года, что делает лидирующие регионы заметно более благополучными в плане качества жизни. Связывают такие различия с уровнем загрязнения воздуха, доступом к природным ресурсам, культурой питания и образа жизни, а также с уровнем социального стресса.

Исследование TÜİK показывает, что экологическая среда и условия проживания напрямую отражаются на здоровье и продолжительности жизни.

Регионы, где сохранился более естественный ритм и экологическое равновесие, продолжают обеспечивать своим жителям лучшие шансы на долгую и полноценную жизнь.

