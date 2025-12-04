РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:26, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    В приморских регионах Турции люди живут дольше

    Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал данные о средней продолжительности жизни по провинциям, и результаты вновь подтвердили, что экологические и бытовые условия играют ключевую роль в долголетии населения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В приморских регионах Турции люди живут дольше
    Фото: Anadolu Ajansi

    В ТОП-10 лидеров вошли преимущественно регионы Эгейского и Черноморского побережий — зоны, отличающиеся чистым воздухом, мягким климатом и спокойным ритмом жизни.

    Согласно статистике, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зарегистрирована в провинции Гюмюшхане — 80,8 года. Далее следуют Мугла (80,7), Тунджели (80,3), Трабзон (80,3), Гиресун (80,0), Орду (80,0), Ризе (79,4), Эрзинджан (79,6), Артвин (79,7) и Анталья (79,7).

    В среднем по Турции этот показатель составляет 78,3 года, что делает лидирующие регионы заметно более благополучными в плане качества жизни. Связывают такие различия с уровнем загрязнения воздуха, доступом к природным ресурсам, культурой питания и образа жизни, а также с уровнем социального стресса.

    Исследование TÜİK показывает, что экологическая среда и условия проживания напрямую отражаются на здоровье и продолжительности жизни.

    Регионы, где сохранился более естественный ритм и экологическое равновесие, продолжают обеспечивать своим жителям лучшие шансы на долгую и полноценную жизнь.

    Ранее мы писали о том, что в городе Амасья на севере Турции скончалась Айше Нине — женщина, которую по праву можно назвать живой летописью страны, прожила больше одного века.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Сейчас читают