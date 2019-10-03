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В пригороде Павлодара открыли Дом культуры

3 Октября 2019 15:27
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В пригороде Павлодара открыли Дом культуры

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В пригороде Павлодара - селе Кенжеколь открыли Дом культуры. Помимо актового и танцевального залов, в новом ДК предусмотрели кабинет реабилитации для людей с ограниченными возможностями, передает pavlodarnews.kz.

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Вопрос строительства Дома культуры в Кенжеколе поднимался давно. Об этом сказал и аким Павлодарской области Булат Бакауов, принявший участие в торжественном открытии нового объекта.

«Во-первых, Кенжеколь – близлежащий поселок, входящий в состав Павлодара, во-вторых, с учетом сел, входящих в состав округа, здесь проживает более 11 тысяч человек, - заявил глава региона. - Поэтому для меня, как для акима области, было важно, чтобы вопрос строительства ДК был решен положительно. В предыдущие годы мы открывали дома культуры в других пригородных селах – Ленинский, Жанаул и поселок Железнодорожников. Надеюсь, что новый ДК не будет простаивать без дела. Это во многом зависит от активности самих сельчан».


Общая площадь дома культуры составляет 1,4 тысячи квадратных метров. В ДК есть зал на 300 посадочных мест, танцевальный зал и две комнаты для работы кружков.

«Раньше проведение концертов или каких-то праздников для жителей Кенжеколя становилось большой проблемой, - говорит житель села Турсын Сулейменов. – Теперь же односельчанам будет где встретиться, послушать музыку, обсудить новости. Я уверен, что Дом культуры станет очень популярным местом среди кенжекольцев».



Среди прочего в ДК предусмотрели кабинет реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Принимать инвалидов будет Бакберген Халамуш, который сам уже несколько лет прикован к коляске после несчастного случая в армии. Тогда на солдата-срочника упали двухъярусные кровати и он получил травму позвоночника.


«Я решил помогать односельчанам и другим людям, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, - рассказывает Бакберген. – Для этого прошел курсы в палате предпринимателей «Атамекен» и получил грант на развитие собственного дела. Однако чтобы открыть специальный тренажерный зал для инвалидов, мы не могли найти помещение в Кенжеколе. Тогда я отправился на личный прием к акиму области. Булат Жумабекович пообещал помочь. Сегодня он свое слово сдержал».



Для оборудования кабинета от имени компании ERG инициатору проекта вручили грант на 5 миллионов тенге. Как оказалось, Бакберген Халамуш раньше работал на Аксуском заводе ферросплавов, и представители Евразийской Группы решили поддержать своего бывшего сотрудника.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Строительство,
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