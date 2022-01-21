В пригороде Аксу взялись за многолетнюю проблему со строительством перехода через железную дорогу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков встретился с жителями села Черемушки, которым много лет приходится переходить через железнодорожные пути, а иногда и пробираться под вагонами, чтобы добраться до Аксу. Вопрос сельчан постараются решить уже в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима области, в пригородном селе проживает около 200 семей. Большинство местных жителей добираются на работу, в школу или в больницу на общественном транспорте. Однако путь до остановки людям преграждает железная дорога. Поэтому, как говорят сельчане, нередко, чтобы добраться в Аксу, им приходится пролазить под вагонами.

«Этой проблеме уже 20 лет, - рассказали жители Черемушек главе региона, который побывал в селе. - В последний раз нам обещали помочь, когда вблизи нас делали дорогу. Но с тех пор ничего не решилось».

Аким Павлодарской области заверил, что проблемой людей уже занимаются. Сегодня разрабатывают проектно-сметную документацию для строительства пешеходного моста. Задача осложняется тем, что Черемушки и автобусную остановку разделяют сразу семь железнодорожных веток, вдоль которых проходят высоковольтные линии электропередачи. А потому длина перехода составит не менее 120 метров.

На своей странице в Instagram глава региона заверил. что вопрос №1 – безопасность жителей. В проекте будущего моста учтут всё это. Он пообещал не затягивать сроки строительства из-за выявленных недочетов.

«Я уже дал поручение, чтобы аким Аксу и мой заместитель составили правильное техническое задание и детально разобрали проект по его готовности, чтобы не остановиться вдруг уже после его запуска, - заявил Абылкаир Скаков. - Вопрос не в финансировании, а в том, чтобы сделать этот мост максимально безопасным. Если не возникнет каких-то трудностей, переход возведут до конца этого года».

Перед главой региона подняли и другие вопросы, волнующие сельчан. К примеру, люди попросили построить в Черемушках детскую площадку и заасфальтировать основную дорогу, которой пользуются практически все местные жители. Аким области пообещал, что власти займутся всеми проблемами села и постепенно будут их решать.

Абылкаир Скаков рекомендовал сельчанам создать инициативную группу, которая будет взаимодействовать с местной администрацией и вести общественный контроль за реализацией проекта по строительству перехода.