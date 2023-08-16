В Президентский молодежный кадровый резерв теперь будут отбирать с учетом отраслевых потребностей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев рассказал об особенностях очередного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На брифинге в СЦК при Президенте Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев заявил, что особенностью третьего отбора станет проведение целевого отбора с учетом потребности госаппарата в отраслевых кадрах. Так, отбор будет осуществлен по шести ключевым отраслям:

- Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика

- Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды

- Внешняя политика и инвестиции

- Экономическая и финансовая политика

- Цифровизация

Социальная политика и гражданское общество.

В этом году также будет внедрена практика собеседования претендентов с участием представителей отраслевых государственных органов.

Согласно требованиям, принять участие в отборе могут граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком не ниже уровня B1 и общим стажем работы не менее пяти лет.

Дархан Жазыкбаев рассказал об основных этапах отбора этого года. Для того чтобы стать членами Президентского молодежного кадрового резерва претендентам предстоит пройти комплексный отбор, состоящий из шести этапов.

Первый этап заключается в приеме документов, он будет проводиться в режиме онлайн в специальном сайте – pkrezerv.gov.kz с первого по тридцатое сентября текущего года.

Для обеспечения объективности отбора данные кандидатов обезличиваются путем присвоения им индивидуального номера, что позволит скрыть от оценщиков личность потенциального претендента.

Второй этап заключается в оценке способности претендента работать с текстовой и числовой информацией и будет состоять из двух отдельных блоков. Как отметил глава Агентства по делам государственной службы, процесс тестирования будет проходить с аудио-видео фиксацией, таким образом, контроль за соблюдением условий прохождения будет обеспечиваться системой прокторинга в режиме онлайн.

Третий этап заключается в решении ситуационных задач и направлен на оценку способности кандидатов решать конкретные ситуационные задачи в зависимости от выбранных ими отраслевых направлений. Он будет проводиться в онлайн-режиме в формате написания эссе, сопровождаемого аудио-видеозаписью.

«Решение выполненного задания оценивается одновременно тремя отраслевыми экспертами по соответствующим направлениям деятельности. В пул экспертов будут входить представители академической среды и бизнес-сообщества, государственные служащие», - уточнил Дархан Жазыкбаев.

Четвертый этап заключается в оценке компетенций претендента и будет состоять из ассессмент-центра и интервью по компетенциям. Ассессмент-центр состоится в офлайн формате на базе Академии госуправления при Президенте. Он будет направлен на выявление и оценку компетенций кандидатов с помощью поведенческих индикаторов.

Оценка кандидатов будет состоять из групповых и индивидуальных заданий. Для оценки компетенций будут задействованы не менее пятнадцати сертифицированных оценщиков и пять супервизоров.

В свою очередь, интервью по компетенциям будет проводиться в формате индивидуального глубокого интервью в онлайн режиме с привлечением профессиональных HR-менеджеров, которые будут выявлять компетенций, определяющие внутреннюю мотивацию и ценностные ориентации кандидатов.

Пятый этап заключается в собеседовании с кандидатами в Экспертной комиссии. В состав комиссии будут привлечены руководители государственных органов. По итогам заседания комиссии будет составляться список участников, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Национальной комиссии.

На завершающем шестом этапе состоится заседание Национальной комиссии, по результатам которого в Президентский молодежный кадровый резерв будут зачислены пятьдесят лучших кандидатов.

Согласно правилам Президентского молодежного кадрового резерва, лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены в установленном законодательством порядке на политические государственные должности, на административные государственные должности корпуса «А», на руководящие должности корпуса «Б» и на должности категорий А корпуса «Б».

Как отметил Дархан Жазыкбаев, Агентство нацелено на обеспечение максимальной прозрачности и объективности отбора. Так, результаты оценки кандидатов будут доступны в их личном кабинете, а списки, прошедших на следующий этап, можно отслеживать на платформе резерва – pkrezerv.gov.kz.

Председатель Агентства по делам государственной службы призвал молодежь Казахстана принять активное участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв, подчеркнув важность развития новой плеяды профессиональных государственных служащих.

Необходимо отметить, по итогам отбора в 2019 году в резерв было зачислено 300 человек, в 2021 году – 50 человек. Из 350 человек, зачисленных в резерв, 264 или 75% от общего числа резервистов уже трудоустроены в госорганы и организации квазигоссектора. Среди них 128 человек в центральных государственных органах, 38 – в местных исполнительных органах, 57 – в национальных компаниях, 41 – в других организациях.

В их числе 31 резервист назначены на политические должности, 6 резервистов – на должности корпуса «А», один резервист избран депутатом Мажилиса Парламента и 2 резервиста – депутатами маслихатов.

По словам генерального директора АО «Национальный центр управления персоналом государственной службы» Улана Бекиша, портал для подачи заявок на отбор откроется с 1 сентября.

«На портале размещена вся необходимая информация. При регистрации претенденту необходимо заполнить информацию о своем образовании, оконченном учебном заведении, специальности и ввести сертификат об освоении государственного языка. Полные сведения о месте работы, занимаемой должности также должны быть размещены на портале. Также есть возможность указать данные, относящиеся к личным достижениям. Тестирование проводится на одном из языков, выбранных кандидатом», - пояснил генеральный директор Центра.