НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие годы в Атырау будет создано более 42 тысяч рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную службу коммуникаций.

Об этом расказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на встрече с представителями этнокультурных объединений области после XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, прошедшего с участием Елбасы.

Аким области Махамбет Досмухамбетов проинформировал, что на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области, состоявшемся 22 апреля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, были поставлены конкретные задачи по семи направлениям и дано поручение о принятии комплексного плана развития области на 2021-2025 годы.