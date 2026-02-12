В преддверии паводка: где в Атырауской области укрепляют дамбы

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в селе Алга, расположенном непосредственно у берега Жайыка. Пять лет назад здесь начались работы по укреплению 3,2 километра береговой линии. Однако до сих пор проект полностью не завершили. Выполненные участки на протяжении нескольких лет подряд оказывались под водой.

Изначально стоимость проекта составляла 4,9 млрд тенге, затем в него внесли изменения, в результате чего сумма выросла до 7,1 млрд тенге. Подрядная организация, ожидавшая в 2025 году возвращения русла реки в прежнее состояние, намерена продолжить работы в этом году. По словам акима Махамбетского района Кайрата Нурлыбаева, в этом году планируется укрепить нижнюю часть берега и уложить специальные плиты.

— На внесение изменений в проект потребовалось около одного года. Причиной стало изменение координатора строительства в период прихода воды. В дальнейшем корректировки в проект вноситься не будут. Большая часть нижних работ, которые могли оказаться под водой, уже выполнена. Если подрядчик завершит оставшийся объем до прихода воды, он перейдет к таким видам работ, как укладка плит, — сообщил аким района Кайрат Нурлыбаев.

Изначально завершение проекта планировалось на лето 2024 года. Еще два года назад жители села и районный акимат заявляли о том, что подрядная организация отстает от графика. В настоящее время аким района намерен завершить работы в селе Алга в этом году.

Фото: Нұрбибі Теміртасова

Помимо этого, в районном центре — селе Махамбет — продолжается укрепление 4,5 километра береговой линии. Работы выполнили на 90 процентов. Вдоль реки обустраивается пешеходная дорожка, устанавливаются уличные фонари. Полностью завершить проект планируют в первом полугодии 2026 года.

В прошлом году акимат начал разработку проектной документации по укреплению берега Жайыка в селах Талдыколь и Бейбарыс. В настоящее время в селе Талдыколь начаты работы по укреплению дамбы протяженностью 1,7 километра. Стоимость проекта составляет 4,6 млрд тенге. Аналогичный по объему финансирования проект планируют реализовать и в селе Бейбарыс. Тендер по нему объявят в ближайшее время.

— Мы получили информацию о том, что первые прогнозы по паводковой ситуации ожидаются после середины февраля. В целом мы также слышали о том, что сверху осуществляется сброс воды. Планируем укрепить дамбы еще в трех селах. Проект по 800 метрам дамбы в селе Сарайшық проходит государственную экспертизу. По селам Сарытогай и Есбол разрабатывается проектно-сметная документация. Финансирование, необходимое для реализации этих проектов, мы намерены запросить в следующем году, — отметил аким района Кайрат Нурлыбаев.

В целом средняя высота дамб на территории района составляет три метра. В настоящее время проводится проверка соответствия их высоты установленным параметрам.Как в регионах

Казахстана готовятся к паводковому периоду — читайте в нашем материале.